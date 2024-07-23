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Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

23 липня 2024 р. 16:15

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19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

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17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

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Головний редактор Defense Express Олег Катков відреагував на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про тотальний дефіцит зенітних боєприпасів малої дальності. Він назвав причину. 

Про це Олег Катков сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 23 липня.

Дефіцит ракет до ЗРК

Катков наголосив, що були втрачені технології виробництва ракет до "Стінгерів".

"Виявилося, що не тільки комплектуючих до цієї ракети немає. Компанії, які їх виробляли, вже не існують. Тому треба було переконструювати цю ракету, наймати на виробництво пенсіонерів, які колись її збирали в 80-х, щоб вони навчили вже молоде покоління", — розповів він.

За його словами, вартість однієї такої ракети 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

Раніше стало відомо, що ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. У Гаазі в Євроюсті відбулася зустріч, де присутні шукали рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує, аби створити для українців умови, непридатні для життя.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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