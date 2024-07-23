Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Главный редактор Defense Express Олег Катков отреагировал на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о тотальном дефиците зенитных боеприпасов малой дальности. Он назвал причину.

Об этом Олег Катков сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 23 июля.

Дефицит ракет к ЗРК

Катков подчеркнул, что были утрачены технологии производства ракет к "Стингерам".

"Оказалось, что не только комплектующих к этой ракете нет. Компании, которые их производили, уже не существуют. Поэтому надо было переконструировать эту ракету, нанимать на производство пенсионеров, которые когда-то ее собирали в 80-х, чтобы они научили уже молодое поколение", — рассказал он.

По его словам, стоимость одной такой ракеты 700 тысяч долларов.

Напомним, Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, обещанным Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ракеты и беспилотники РФ содержат иностранные компоненты, произведенные, по меньшей мере, в 19 странах мира. В Гааге в Евроюсте состоялась встреча, где присутствовавшие искали решение, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.