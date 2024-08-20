Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

У Всеукраїнській екологічній лізі прокоментували наслідки нічної атаки армії РФ на промисловий об'єкт в Тернополі. За даними екологів, дим, який виділяється у повітря внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів, є надзвичайно токсичним.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у вівторок, 20 серпня.

Шкода екології

За словами Тетяна Тимочко, аби убезпечити себе та близьких від наслідків потрапляння в організм шкідливих речовин, треба запобігти доступу забрудненого повітря у приміщення.

"Закривайте вікна, особливо там, де знаходяться люди, зокрема діти або люди похилого віку, щоб припинити доступ шкідливих речовин", — сказала Тимочко.

За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги, ці поради стосуються не тільки наслідків нічної атаки на Тернопіль 20 серпня. Адже Росія вже понад 10 років завдає шкоди довкіллю.

За даними екологів, мільйони тонн шкідливих речовин після обстрілів потрапляють в атмосферу, після чого осідають на деревах, ґрунті та у воді. Це, зокрема, і сірка, і сірчистий ангідрид, і формальдегід тощо. Усе це загрожує життю та здоров’ю людей.

Удар по Тернополю 20 серпня

Нагадаємо, що вночі, 20 серпня, росіяни атакували в Тернополі промисловий об'єкт. Ворог влучив в одну з ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Мер Тернополя Сергій Надал порекомендував містянам кількох житлових масивів обмежити перебування на вулиці та щільно зачинити вікна й двері вдома.