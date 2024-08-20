Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі arrow
Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

20 серпня 2024 р. 13:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

У Всеукраїнській екологічній лізі прокоментували наслідки нічної атаки армії РФ на промисловий об'єкт в Тернополі. За даними екологів, дим, який виділяється у повітря внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів, є надзвичайно токсичним. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у вівторок, 20 серпня. 

Шкода екології

За словами Тетяна Тимочко, аби убезпечити себе та близьких від наслідків потрапляння в організм шкідливих речовин, треба запобігти доступу забрудненого повітря у приміщення.

"Закривайте вікна, особливо там, де знаходяться люди, зокрема діти або люди похилого віку, щоб припинити доступ шкідливих речовин", — сказала Тимочко. 

За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги, ці поради стосуються не тільки наслідків нічної атаки на Тернопіль 20 серпня. Адже Росія вже понад 10 років завдає шкоди довкіллю. 

За даними екологів, мільйони тонн шкідливих речовин після обстрілів потрапляють в атмосферу, після чого осідають на деревах, ґрунті та у воді. Це, зокрема, і сірка, і сірчистий ангідрид, і формальдегід тощо. Усе це загрожує життю та здоров’ю людей.

Удар по Тернополю 20 серпня

Нагадаємо, що вночі, 20 серпня, росіяни атакували в Тернополі промисловий об'єкт. Ворог влучив в одну з ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Мер Тернополя Сергій Надал порекомендував містянам кількох житлових масивів обмежити перебування на вулиці та щільно зачинити вікна й двері вдома. 

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:27 Маскування не допомогло — в ДПСУ показали ефектні кадри нічного полювання на окупантів

13:23 Масові підпали у Балті на Одещині — місто досі в диму

13:19 Що робити вірянам російської церкви після її заборони — думки нардепів про реакцію суспільства

13:12 Уряд виділяє 24 млрд грн на безпілотники для Сил оборони — Шмигаль поділився деталями

13:09 Дохід менший за 5,4 тис. грн — українцям обіцяють нову грошову допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

13:01 Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є поранений

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

12:57 На Львівщині трапилася ДТП — під колесами авто загинула 15-річна дівчина

12:54 Рух вантажівок на Одещині заборонено — на дорогах введено тепловий режим

13:27 Маскування не допомогло — в ДПСУ показали ефектні кадри нічного полювання на окупантів

13:23 Масові підпали у Балті на Одещині — місто досі в диму

13:19 Що робити вірянам російської церкви після її заборони — думки нардепів про реакцію суспільства

13:12 Уряд виділяє 24 млрд грн на безпілотники для Сил оборони — Шмигаль поділився деталями

13:09 Дохід менший за 5,4 тис. грн — українцям обіцяють нову грошову допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є поранений

12:57 На Львівщині трапилася ДТП — під колесами авто загинула 15-річна дівчина

12:54 Рух вантажівок на Одещині заборонено — на дорогах введено тепловий режим

12:48 У посадовців Укренерго захмарні зарплати підскочили ще на 30% — деталі

12:40 У ДПСУ заявили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло