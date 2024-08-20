Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Во Всеукраинской экологической лиге прокомментировали последствия ночной атаки армии РФ на промышленный объект в Тернополе. По данным экологов, дым, который выделяется в воздух вследствие горения горюче-смазочных материалов, чрезвычайно токсичен.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко во вторник, 20 августа.

Вред экологии

По словам Татьяна Тимочко, чтобы обезопасить себя и близких от последствий попадания в организм вредных веществ, нужно предотвратить доступ загрязненного воздуха в помещение.

"Закрывайте окна, особенно там, где находятся люди, в том числе дети или пожилые люди, чтобы прекратить доступ вредных веществ", — сказала Тимочко.

По словам главы Всеукраинской экологической лиги, эти советы касаются не только последствий ночной атаки на Тернополь 20 августа. Ведь Россия уже более 10 лет наносит вред окружающей среде.

По данным экологов, миллионы тонн вредных веществ после обстрелов попадают в атмосферу, после чего оседают на деревьях, почве и воде. Это, в частности, и сера, и сернистый ангидрид, и формальдегид. Все это угрожает жизни и здоровью людей.

Удар по Тернополю 20 августа

Напомним, что ночью, 20 августа, россияне атаковали в Тернополе промышленный объект. Враг попал в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал жителям нескольких жилых массивов ограничить пребывание на улице и закрыть дома окна и двери.