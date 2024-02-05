Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого arrow

Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

05 лютого 2024 р. 21:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Text

21:16Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

Text

20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

Text
Новина з відео

20:35Нові обличчя на Євробаченні — як жестова мова стала головним трендом України в 2024 році

Text

20:25Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:00Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Text

19:08 Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

Text

19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Text

21:16 Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

Text

20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

Text
Новина з відео

20:35 Нові обличчя на Євробаченні — як жестова мова стала головним трендом України в 2024 році

Text

20:25 Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:00 Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Text

19:08 Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

Text

19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Україна отримає шість додаткових винищувачів від Нідерландів, у Кривому Розі став смертельний візит до стоматолога, а на вулицях Києва проводять рейди на пошук ворожих ДРГ. Останні новини України за 5 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Україні нададуть додаткові винищувачі

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • 14-річний хлопчик помер після візиту до стоматолога — поліція відкрила кримінальне провадження.
  • 6 додаткових винищувачів F-16 передадуть Україні Нідерланди.
  • Пенсії грошима США більше не видаватимуть. 
  • У ЗСУ гостра нестача артилерійських боєприпасів.
  • Що думають захисники про перспективи демобілізації?
  • На вулицях столичної Оболоні проводять рейди на пошук ДРГ.
  • Який відсоток землі, окупованої РФ?
  • У Верховному Суді "зловили" зрадника.
  • "Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину. 
  • У Києві зафіксували найтеплішу мінімальну температуру. 
  • Українські захисники показали, як піклуються про чотирилапих на фронті. 

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.

Додамо, у Фінляндії завод оборонної компанії Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів. Регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля пояснив це тим, що основу допомоги для України становлять саме артилерійські снаряди.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:01 Антивоєнного кандидата в президенти РФ можуть не допустити до виборів, — ISW

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

09:57 Шапаренко повністю відновився і готовий повернутися до основи Динамо

09:41 Понад 13 тисяч українців отримали гранти на бізнес — кому дають гроші

Новина з фото

09:30 Бій Усик — Ф'юрі — у Саудівській Аравії показали перший в історії пояс абсолютного чемпіона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:27 В ЄС узгодили механізми підтримки України з бюджетом у 50 мільярдів євро

Новина з відео

09:22 На Харківщині через ворожий обстріл загинув двомісячний хлопчик

09:13 Лунін став трансферною метою одразу двох відомих клубів

09:05 Валюта в Україні різко подешевшала — який зараз курс

08:56 Стало відомо, на якій стадії знайшли онкологію у короля Чарльза

10:01 Антивоєнного кандидата в президенти РФ можуть не допустити до виборів, — ISW

09:57 Шапаренко повністю відновився і готовий повернутися до основи Динамо

09:41 Понад 13 тисяч українців отримали гранти на бізнес — кому дають гроші

Новина з фото

09:30 Бій Усик — Ф'юрі — у Саудівській Аравії показали перший в історії пояс абсолютного чемпіона

09:27 В ЄС узгодили механізми підтримки України з бюджетом у 50 мільярдів євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:22 На Харківщині через ворожий обстріл загинув двомісячний хлопчик

09:13 Лунін став трансферною метою одразу двох відомих клубів

09:05 Валюта в Україні різко подешевшала — який зараз курс

08:56 Стало відомо, на якій стадії знайшли онкологію у короля Чарльза

08:47 В Євросоюзі хочуть закрити "Шенген" для російських дипломатів, — Politico

Новина з відео

07:40 Що думають одесити про можливу відставку Залужного

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у лютому

Новина з фото

05:45 Ціни на оренду в Україні — як у Тернополі змінились ціни на житло у січні

5 лютого 2024
Новина з відео

18:50 Як вибори у США вплинуть на війну в Україні — чи варто очікувати мирних перемовин

06:30 "Ивановец" пішов за крейсером "Москва" — що відомо про черговий морський успіх України

Ексклюзив

06:01 Таємні переговори США з Росією та закінчення війни: інтервʼю Гаррі Каспарова

4 лютого 2024
Новина з відео

19:15 Чи зможе Україна отримати заморожені активи РФ — думка політолога

Новина з відео

17:15 Хто ризикує залишитися без броні — одеський юрист розповів про новий законопроєкт

3 лютого 2024
Новина з відео

19:45 Запізнення через повітряну тривогу — чи можуть звільнити з роботи

Новина з відео

19:15 Чому не запрацював американський ленд-ліз для України — думка політолога

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Text

21:16 Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

Text

20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

Text
Новина з відео

20:35 Нові обличчя на Євробаченні — як жестова мова стала головним трендом України в 2024 році

Text

20:25 Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:00 Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Text

19:08 Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

Text

19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні