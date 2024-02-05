Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Україна отримає шість додаткових винищувачів від Нідерландів, у Кривому Розі став смертельний візит до стоматолога, а на вулицях Києва проводять рейди на пошук ворожих ДРГ. Останні новини України за 5 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Україні нададуть додаткові винищувачі

У випуску новин ви дізнаєтеся:

14-річний хлопчик помер після візиту до стоматолога — поліція відкрила кримінальне провадження.

6 додаткових винищувачів F-16 передадуть Україні Нідерланди.

Пенсії грошима США більше не видаватимуть.

У ЗСУ гостра нестача артилерійських боєприпасів.

Що думають захисники про перспективи демобілізації?

На вулицях столичної Оболоні проводять рейди на пошук ДРГ.

Який відсоток землі, окупованої РФ?

У Верховному Суді "зловили" зрадника.

"Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину.

У Києві зафіксували найтеплішу мінімальну температуру.

Українські захисники показали, як піклуються про чотирилапих на фронті.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.

Додамо, у Фінляндії завод оборонної компанії Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів. Регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля пояснив це тим, що основу допомоги для України становлять саме артилерійські снаряди.