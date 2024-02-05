Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Україна отримає шість додаткових винищувачів від Нідерландів, у Кривому Розі став смертельний візит до стоматолога, а на вулицях Києва проводять рейди на пошук ворожих ДРГ. Останні новини України за 5 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Україні нададуть додаткові винищувачі
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- 14-річний хлопчик помер після візиту до стоматолога — поліція відкрила кримінальне провадження.
- 6 додаткових винищувачів F-16 передадуть Україні Нідерланди.
- Пенсії грошима США більше не видаватимуть.
- У ЗСУ гостра нестача артилерійських боєприпасів.
- Що думають захисники про перспективи демобілізації?
- На вулицях столичної Оболоні проводять рейди на пошук ДРГ.
- Який відсоток землі, окупованої РФ?
- У Верховному Суді "зловили" зрадника.
- "Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину.
- У Києві зафіксували найтеплішу мінімальну температуру.
- Українські захисники показали, як піклуються про чотирилапих на фронті.
Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.
Додамо, у Фінляндії завод оборонної компанії Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів. Регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля пояснив це тим, що основу допомоги для України становлять саме артилерійські снаряди.