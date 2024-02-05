Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

Украина получит шесть дополнительных истребителей от Нидерландов, в Кривом Роге стал смертельный визит к стоматологу, а на улицах Киева проводят рейды на поиск вражеских ДРГ. Последние новости Украины за 5 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Украине предоставят дополнительные истребители

В выпуске новостей вы узнаете:

14-летний мальчик скончался после визита к стоматологу — полиция открыла уголовное производство.

6 дополнительных истребителей F-16 передадут Украине Нидерланды.

Пенсии деньгами США больше не будут выдавать.

В ВСУ острая нехватка артиллерийских боеприпасов.

Что думают защитники о перспективах демобилизации?

На улицах столичной Оболони проводят рейды по поиску ДРГ.

Каков процент земли, оккупированной РФ?

В Верховном Суде "поймали" предателя.

"Укрнафта" приступила к строительству новой скважины.

В Киеве зафиксировали самую теплую минимальную температуру.

Украинские защитники показали, как заботятся о четырехлапых на фронте.

Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Добавим, в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.