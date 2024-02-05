Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

Украина получит шесть дополнительных истребителей от Нидерландов, в Кривом Роге стал смертельный визит к стоматологу, а на улицах Киева проводят рейды на поиск вражеских ДРГ. Последние новости Украины за 5 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Украине предоставят дополнительные истребители
В выпуске новостей вы узнаете:
- 14-летний мальчик скончался после визита к стоматологу — полиция открыла уголовное производство.
- 6 дополнительных истребителей F-16 передадут Украине Нидерланды.
- Пенсии деньгами США больше не будут выдавать.
- В ВСУ острая нехватка артиллерийских боеприпасов.
- Что думают защитники о перспективах демобилизации?
- На улицах столичной Оболони проводят рейды по поиску ДРГ.
- Каков процент земли, оккупированной РФ?
- В Верховном Суде "поймали" предателя.
- "Укрнафта" приступила к строительству новой скважины.
- В Киеве зафиксировали самую теплую минимальную температуру.
- Украинские защитники показали, как заботятся о четырехлапых на фронте.
Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.
Добавим, в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.