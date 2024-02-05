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Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

5 февраля 2024 г. 21:30

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10:00 Вероятное увольнение Валерия Залужного — что думают военные

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08:02Что не так с законопроектом о мобилизации и кто заменит Залужного — эфир Новини.LIVE

5 февраля 2024
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21:30 Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

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21:16Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

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20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

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20:35Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

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20:25Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

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20:00Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

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10:00 Вероятное увольнение Валерия Залужного — что думают военные

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08:02 Что не так с законопроектом о мобилизации и кто заменит Залужного — эфир Новини.LIVE

5 февраля 2024
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21:30 Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

Text

21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Text

20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

Text
Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

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Украина получит шесть дополнительных истребителей от Нидерландов, в Кривом Роге стал смертельный визит к стоматологу, а на улицах Киева проводят рейды на поиск вражеских ДРГ. Последние новости Украины за 5 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украине предоставят дополнительные истребители

В выпуске новостей вы узнаете:

  • 14-летний мальчик скончался после визита к стоматологу — полиция открыла уголовное производство.
  • 6 дополнительных истребителей F-16 передадут Украине Нидерланды.
  • Пенсии деньгами США больше не будут выдавать.
  • В ВСУ острая нехватка артиллерийских боеприпасов.
  • Что думают защитники о перспективах демобилизации?
  • На улицах столичной Оболони проводят рейды по поиску ДРГ.
  • Каков процент земли, оккупированной РФ?
  • В Верховном Суде "поймали" предателя.
  • "Укрнафта" приступила к строительству новой скважины.
  • В Киеве зафиксировали самую теплую минимальную температуру.
  • Украинские защитники показали, как заботятся о четырехлапых на фронте.

Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Добавим, в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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