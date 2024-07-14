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Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

14 липня 2024 р. 17:29

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Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS та турецькі безпілотники Bayraktar TB2 не можуть являти собою "диво-зброю", яка здатна переломити хід війни. Те ж можна сказати й про багатоцільові винищувачі F-16.

Про це заявив командир снайперського відділення спецпризначення ЗСУ Костянтин Прошинський на псевдо "Дід" в ефірі День.LIVE. 

У ЗСУ немає диво-зброї

За його словами, F-16 не змінять ситуацію на полі бою, коли вже почнуть використовуватися. 

"Ми повинні позбавлятися тієї думки, що якщо це прийде — то може переламати хід війни. Вже була така картина з "хаймарсами" та "байрактарами", з чим ворог навчився боротися. Та сама картина і з F-16: все це має використовуватися на більш вразливих ділянках ворога", — каже він.

Військовий додає, що росіяни дуже швидко навчаються і пристосовуються.

"Вони дуже добре вчаться і пристосовуються. Коли ми стали покривати фронт РЕБами, вони перейшли на низькі частоти, а в нас немає таких, і в цьому велика проблема", — пояснив Прошинський. 

Нагадаємо, раніше в американському інституті вивчення війни заявили, що Україна може зірвати наступальні операції Росії якщо Захід зніматиме обмеження щодо застосування його озброєння для атак вглиб Росії.

Водночас президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що нашій країні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби панування у повітрі здобули Повітряні сили ЗСУ. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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