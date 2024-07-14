Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS и турецкие беспилотники Bayraktar TB2 не могут представлять собой "чудо-оружие", способного переломить ход войны. Такое же можно сказать и о многоцелевых истребителях F-16.

Об этом заявил командир снайперского отделения спецназначения ВСУ Константин Прошинский с позывным "Дед" в эфире День.LIVE.

У ВСУ нет чудо-оружия

По его словам, F-16 не изменят ситуацию на поле боя, когда уже начнут использоваться.

"Мы должны избавляться от того мнения, что если это придет — то может переломить ход войны. Уже была такая картина с "хаймарсами" и "байрактарами", с чем враг научился бороться. Та же картина и с F-16: все это должно использоваться на более уязвимых участках врага", — говорит он.

Военный добавляет, что россияне очень быстро учатся и приспосабливаются.

"Они очень хорошо учатся и приспосабливаются. Когда мы стали покрывать фронт РЭБами, они перешли на низкие частоты, а у нас нет таких, и в этом большая проблема", — объяснил Прошинский.

Напомним, ранее в американском институте изучения войны заявили, что Украина может сорвать наступательные операции России, если Запад будет снимать ограничения по применению его вооружения для атак вглубь России.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что нашей стране нужно по меньшей мере 128 истребителей F-16, чтобы господство в воздухе получили Воздушные силы ВСУ.