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Дацик назвав кількість безпілотників, яку окупанти запускають по позиціях України за добу

Дацик назвав кількість безпілотників, яку окупанти запускають по позиціях України за добу

17 липня 2024 р. 10:38

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09:03 Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

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08:27 Військовий Третьої штурмової відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних

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08:00 Покарання за неоновлення даних у ТЦК та Джонсон підтримав Трампа — ефір Ранок.LIVE

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Військовий з Третьої окремої штурмової бригади Владислав "Дацик" Дацький розповів, скільки безпілотників на добу запускають російські окупанти по позиціях України. За його словами, йдеться про близько 20 дронів.

Про це Владислав Дацик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Ворожі безпілотники по українських позиціях 

"У середньому до 20 безпілотників на добу запускають окупанти по українських позиціях", — наголосив військовий.

За словами "Дацика", окупанти мають чимало "Мавіків" зі скидами, які застосовують переважно вночі. 

Він зазначив, що загарбники мають добре навчених пілотів. До того ж вони вигадують щоразу нові способи, щоб уразити ціль. 

Нагадаємо, росіяни не припиняють атаки на кожному з напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень. Найбільше атак відбулося на Покровському, Сіверському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Також окупанти почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

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11:00 Обіцяв за $70 тисяч влаштувати знайомого директором Укрспирту — на Київщині затримали шахрая

10:53 Одещина під ворожим вогнем — подробиці нічної атаки на регіон

10:44 Дохід зріс на чверть — Топ-10 компаній-лідерів роздрібної торгівлі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:21 Бойові кораблі росіян на чергуванні — небезпека обстрілів Одещини зберігається

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