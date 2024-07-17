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Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

17 июля 2024 г. 10:38

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Военный из Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав "Дацик" Дацкий рассказал, сколько беспилотников за сутки запускают российские оккупанты по позициям Украины. По его словам, речь идет об около 20 дронов.

Об этом Владислав Дацик сказал в интервью Новини.LIVE.

Вражеские беспилотники по украинским позициям

"В среднем до 20 беспилотников за сутки запускают оккупанты по украинским позициям", — подчеркнул военный.

По словам "Дацика", оккупанты имеют немало "Мавиков" со сбросами, которые применяют преимущественно ночью.

Он отметил, что захватчики имеют хорошо обученных пилотов. К тому же они каждый раз придумывают новые способы, чтобы поразить цель.

Напомним, россияне не прекращают атаки на каждом из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Покровском, Северском, Торецком и Кураховском направлениях.

Также оккупанты начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

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