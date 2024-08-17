Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

На війні українські пілоти дронів-камікадзе найбільше бояться свого викриття ворогом. Оскільки у цьому випадку росіяни завдають по позиції пілота ракетного удару.

Про це розповів оператор БПЛА з ДПСУ на псевдо "Сокіл" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чого боїться на війні пілот дрона

Боєць зауважив, що в його та роботі колег найстрашніше — це "спалитися" перед ворогом.

"Якщо вже так станеться з пілотом, то одразу звідти "прилітає" дуже велика, так би мовити, ракета, і це найбільше, що може бути небезпечним. Але, на щастя, поки в мене такого не було, і слава Богу", — сказав він.

"Сокіл" також розповів про свій перший бойовий виїзд.

"Пам'ятаю цей момент: дійсно, трохи нервував. Було трішки страшно, але нічого, впорався", — розповідає прикордонник.