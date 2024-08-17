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Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

17 серпня 2024 р. 10:22

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10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
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17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

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13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

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На війні українські пілоти дронів-камікадзе найбільше бояться свого викриття ворогом. Оскільки у цьому випадку росіяни завдають по позиції пілота ракетного удару. 

Про це розповів оператор БПЛА з ДПСУ на псевдо "Сокіл" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чого боїться на війні пілот дрона

Боєць зауважив, що в його та роботі колег найстрашніше — це "спалитися" перед ворогом.

"Якщо вже так станеться з пілотом, то одразу звідти "прилітає" дуже велика, так би мовити, ракета, і це найбільше, що може бути небезпечним. Але, на щастя, поки в мене такого не було, і слава Богу", — сказав він.

"Сокіл" також розповів про свій перший бойовий виїзд.

"Пам'ятаю цей момент: дійсно, трохи нервував. Було трішки страшно, але нічого, впорався", — розповідає прикордонник. 

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10:06 Наземні дрони України повинні вкотре змінити театр війни з Росією — Newsweek

09:59 Відключення світла в Одесі — частина містян у суботу залишилась без електропостачання

09:54 Росіянам вдалося відбити атаку українських військових у Бєлгородській області, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:45 Іпотека на житло в Україні — Кабмін змінив умови

09:34 Світоліна та Костюк зачохлили ракетки в Цинциннаті — Соболенко та Свьонтек їм не дали шансу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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