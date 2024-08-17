Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

На войне украинские пилоты дронов-камикадзе больше всего боятся своего разоблачения врагом. Поскольку в этом случае россияне наносят по позиции пилота ракетный удар.

Об этом рассказал оператор БПЛА ГПСУ с позывным "Сокол" в интервью Новини.LIVE.

Чего боится на войне пилот дрона

Боец заметил, что в его работе и коллег самое страшное — это "сжечься" перед врагом.

"Если уж так произойдет с пилотом, то сразу оттуда "прилетает" очень большая, так сказать, ракета, и это самое большое, что может быть опасным. Но, к счастью, пока у меня такого не было, и слава Богу", — сказал он.

"Сокол" также рассказал о своем первом боевом выезде.

"Помню этот момент: действительно, немного нервничал. Было немного страшно, но ничего, справился", — рассказывает пограничник.