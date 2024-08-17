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Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

17 августа 2024 г. 10:22

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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На войне украинские пилоты дронов-камикадзе больше всего боятся своего разоблачения врагом. Поскольку в этом случае россияне наносят по позиции пилота ракетный удар.

Об этом рассказал оператор БПЛА ГПСУ с позывным "Сокол" в интервью Новини.LIVE.

Чего боится на войне пилот дрона

Боец заметил, что в его работе и коллег самое страшное — это "сжечься" перед врагом.

"Если уж так произойдет с пилотом, то сразу оттуда "прилетает" очень большая, так сказать, ракета, и это самое большое, что может быть опасным. Но, к счастью, пока у меня такого не было, и слава Богу", — сказал он.

"Сокол" также рассказал о своем первом боевом выезде.

"Помню этот момент: действительно, немного нервничал. Было немного страшно, но ничего, справился", — рассказывает пограничник.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:06 Зеленский показал украинскую боевую технику, которая сейчас используется на войне

11:00 Денежная помощь ВПЛ осенью — что изменится с 1 сентября

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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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