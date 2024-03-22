Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

Минулої зими російські загарбники завдавали ударів по українській енергосистемі, притримуючись конкретного плану — зламати волю цивільного населення. Удари по енергетиці, які були завдані 22 березня, є скоріш кроком відчаю, оскільки росіяни ніяк не можуть досягти своїх цілей, а диктатору Володимиру Путіну треба показати "перемоги".

Про це військовий аналітик Євген Дикий розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 22 березня.

Минулої зими була конкретна стратегія

"Ми зараз бачимо акт відчаю. Це вже просто безсиле зло. Минулої зими була дійсно стратегія, вона була продуманою: росіяни хотіли у зимовий період "покласти" нашу енергетику, щоб нам стало темно, щоб нам стало холодно і ми почали просити миру", — пояснив Дикий.

Аналітик наголосив, що російські загарбники хотіли минулої зими зламати цивільне населення, щоб воно почало від влади вимагати переговорів з Росією про капітуляцію.

"Але ця стратегія не зламала, а навпаки мобілізувала людей. Тому цієї зими ударів по енергетиці майже не було, лише якісь окремі, спорадичні", — наголосив експерт.

Росіяни скаженіють через свої невдачі

Значну роль у теперішніх діях росіян відіграють і їхні невдачі на полі бою, а саме невдалі спроби наступати на Сили оборони України.

"Їх наступ захлинається. Так, він ще триває, але вже зрозуміло, що якихось значних успіхів вони не матимуть. Авдіївка це максимум, якого вороги досягли за півроку. Ми ж перенесли війну на їх територію, вдарили по нафтогазовій промисловості. І ця компанія тільки розгортається", — пояснив Дикий.

Також Дикий нагадав про успішні дії російських антипутінських добровольців, які зуміли на кордоні України і РФ створити, хоч і дуже маленьку, зону вільну від влади Путіна. І поки що РФ нічого не може з цим зробити.

Загарбники мають показати "картинку" Путіну

""Государь-імпєратор" просто оскаженів і вимагає негайно щось із нами зробити. Вчора був зразково показовий "салют" по столиці. Результатом був повний пшик. І їм довелося щось показати "государю", вони завдали удару по тій частині України, на яку, на жаль, не вистачає "Патріотів", — поясниі військовий експерт.

Він також пояснив, що росіяни вдарили саме по енергетичних об'єктах, бо це створює необхідну картинку для Путіна.

"Можна показати, як міста огортає темрява. Але скільки це триватиме? Кілька годин? Десь може кілька днів. Але ми вже витримали системний терор. Тепер, коли весна, коли температура повітря більше десяти, ми точно вистоїмо", — наголосив Дикий.

Він додав, що це терор російських загарбників проти мирного населення, які нічого не здатні досягти у військовому плані.

Раніше ми розповідали, що близько 4:46 в Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Незабаром після цього у Кривому Розі пролунали вибухи. Серія вибухів прозвучала у Запоріжжі, а також на Хмельниччині.

Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. Внаслідок російської ракетної атаки відключилася зовнішня лінія, яка з'єднує тимчасово окупований об'єкт з енергосистемою України. Втім, за кілька годин її зуміли відновити.