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Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

22 марта 2024 г. 13:25

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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Прошлой зимой российские захватчики наносили удары по украинской энергосистеме, придерживаясь конкретного плана — сломать свободу гражданского населения. Удары по энергетике, которые были нанесены 22 марта, являются скорее шагом отчаяния, поскольку россияне никак не могут достичь своих целей, а диктатору Владимиру Путину нужно показать "победы".

Об этом военный аналитик Евгений Дикий рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 22 марта.

Прошлой зимой была конкретная стратегия

"Мы сейчас видим акт отчаяния. Это уже просто бессильное зло. Прошлой зимой была действительно стратегия, она была продуманной: россияне хотели в зимний период "уложить" нашу энергетику, чтобы нам стало темно, чтобы нам стало холодно и мы начали просить мира", — объяснил Дикий.

Аналитик подчеркнул, что российские захватчики хотели прошлой зимой сломать гражданское население, чтобы оно стало от власти требовать переговоров с Россией о капитуляции.

"Но эта стратегия не сломала, а наоборот мобилизовала людей. Поэтому этой зимой ударов по энергетике почти не было, только какие-то отдельные, спорадические", — подчеркнул эксперт.

Россияне в бешенстве из-за своих неудач

Значительную роль в нынешних действиях россиян играют и их неудачи на поле боя, а именно неудачные попытки наступать на Силы обороны Украины.

"Их наступление захлебывается. Да, оно еще продолжается, но уже понятно, что каких-то значительных успехов у них не будет. Авдеевка это максимум, которого враги достигли за полгода. Мы же перенесли войну на их территорию, ударили по нефтегазовой промышленности. И эта компания только разворачивается", — объяснил Дикий.

Также Дикий напомнил об успешных действиях российских антипутинских добровольцев, сумевших на границе Украины и РФ создать, хоть и очень маленькую, зону свободную от власти Путина. И пока РФ ничего не может с этим поделать.

Захватчики должны показать "картинку" Путину

"Государь-император" просто взбесился и требует немедленно что-то с нами сделать. Вчера был образцово показателен "салют" по столице. Результатом был полный пшик. И им пришлось что-то показать "государю", они нанесли удар по той части Украины, на которую, к сожалению, не хватает "Патриотов", — объяснил военный эксперт.

Он также пояснил, что россияне ударили именно по энергетическим объектам, потому что это создает необходимую картинку Путину.

"Можно показать, как города окутывает темнота. Но сколько это продлится? Несколько часов? Где-то может несколько дней. Но мы уже выдержали системный террор. Теперь, когда весна, когда температура воздуха больше десяти, мы точно выстоим", — подчеркнул Дикий.

Он добавил, что это террор российских захватчиков против мирного населения, ничего не способных достичь в военном плане.

Ранее мы рассказывали, что около 4:46 в Украине объявили воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. Вскоре после этого в Кривом Роге раздались взрывы. Серия взрывов прозвучала в Запорожье, а также в Хмельницкой области.

Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута. В результате российской ракетной атаки отключилась внешняя линия, соединяющая временно оккупированный объект с энергосистемой Украины. Впрочем, через несколько часов ее сумели восстановить.

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13:20 Пытался ввезти в Украину символ российской агрессии — в Одесской области развернули иностранца

13:18 Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Специалисты сказали, когда в Одессе полностью возобновят электроснабжение — подробности

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