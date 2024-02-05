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Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

05 лютого 2024 р. 20:44

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Навесні відбудуться президентські вибори у Росії. Чи зможе прихід нової влади вплинути на закінчення війни в Україні — запитав у киян журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Вибори в РФ — чи зможе нова влада закінчити війну в Україні

"Я майже 11 років проживши в Росії і півроку як повернувшись додому, вважаю, що тільки громадянська війна що-небудь змінить там".

"Я дуже сумніваюся, що там відбудеться зміна влади. А якщо якимось дивом це станеться, якщо ви мажте на увазі кандидата Надєждіна, то він теж такий трохи з протиріччями. Він більше такий популіст". 

"Я не вірю, бо це росіяни".

"Мені здається, що так. Вони якимось чином зрозуміють, що мабуть в 2024-му році, коли ми маємо технології, щоб висадитися в Самарськ, то воювати — це таке собі". 

"Чому вона має вплинути? Це йде не тільки відверто, це люди, які промиті пропагандою, на мою думку. Плюс, якщо верхівка повністю зміниться, все одно локальна влада буде приймати ті рішення, які будуть впливати на війну в Україні". 

"Ні, не вплине. Тому що в них загальна ненависть до українців дуже висока". 

Нагадаємо, головного суперника президента Росії Володимира Путіна Бориса Надєждіна вирішили не реєструвати кандидатом на пост глави держави. Причиною стало нібито виявлення 15% бракованих підписів.

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