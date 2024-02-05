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Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

5 февраля 2024 г. 20:44

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20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

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20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

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Весной пройдут президентские выборы в России. Сможет ли приход новой власти повлиять на окончание войны в Украине, — спросил у киевлян журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Выборы в РФ — смогут ли новые власти закончить войну в Украине

"Я почти 11 лет прожив в России и полгода как вернувшись домой, считаю, что только гражданская война что-нибудь изменит там".

"Я очень сомневаюсь, что там произойдет смена власти. А если каким-то чудом это произойдет, если вы имеете в виду кандидата Надеждина, то он тоже такой немного с противоречиями. Он больше такой популист".

"Я не верю, потому что это русские".

"Мне кажется, что да. Они каким-то образом поймут, что видимо в 2024-м году, когда у нас есть технологии, чтобы высадиться в Самарск, то воевать — это такое себе".

"Почему она должна повлиять? Это идет не только откровенно, это люди, промытые пропагандой, по моему мнению. Плюс, если верхушка полностью изменится, все равно локальные власти будут принимать те решения, которые будут влиять на войну в Украине".

"Нет, не повлияет. Потому что у них всеобщая ненависть к украинцам очень высокая".

Напомним, главного соперника президента России Владимира Путина Бориса Надеждина решили не регистрировать кандидатом на пост главы государства. Причиной стало якобы обнаружение 15% бракованных подписей.

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