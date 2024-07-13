Чи потрібно утримувати російських полонених за держбюджет — пояснення офіцера ЗСУ

Україна має поважати Женевську конвенцію, щоб утримувати російських військовополонених. Водночас в українських оборонців далеко не завжди вдається зберігати до них толерантність попри ставлення ворога до українських полонених.

Про це розповів командир снайперського відділення спецпризначення ЗСУ Костянтин Прошинський на псевдо "Дід" в ефірі День.LIVE.

Чи варто утримувати полонених росіян за державні гроші

Військовий пояснив, що ставиться до цього з подвійними почуттями.

"З одного боку, ми дійсно маємо дотримуватися всіх зазначених правил Женевської конвенції, а з людського боку — після того, як витягуєш купу загиблих, і коли бачиш, як вони цілеспрямовано вбивають наших полонених — скажімо так, у мене негативне почуття до цього", — сказав Прошинський.

Ситуація з полоненими — останні події

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Запорізькому напрямку бійці 70-го мотострілецького полку ЗС РФ віроломно розстріляли українських військових, які здавалися їм у полон.

Також стало відомо, що турецький омбудсмен з прав людини Шереф Малкоч після розмови з Дмитром Лубінцем, може відправитися в Росію з перевіркою утримання українських полонених.

Водночас була інформація й про те, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розпочали розслідування щодо катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях.