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Чи потрібно утримувати російських полонених за держбюджет — пояснення офіцера ЗСУ

Чи потрібно утримувати російських полонених за держбюджет — пояснення офіцера ЗСУ

13 липня 2024 р. 14:36

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14:36 Чи потрібно утримувати російських полонених за держбюджет — пояснення офіцера ЗСУ

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04:15 Нардепка заявила про необхідність заповнювати місця, що звільняються у лавах ЗСУ

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02:15 Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

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17:50 Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Не "чмобіки" — офіцер ЗСУ пояснив, чому нікому не потрібно зневажати ворога

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Україна має поважати Женевську конвенцію, щоб утримувати російських військовополонених. Водночас в українських оборонців далеко не завжди вдається зберігати до них толерантність попри ставлення ворога до українських полонених.

Про це розповів командир снайперського відділення спецпризначення ЗСУ Костянтин Прошинський на псевдо "Дід" в ефірі День.LIVE.

Чи варто утримувати полонених росіян за державні гроші

Військовий пояснив, що ставиться до цього з подвійними почуттями.

"З одного боку, ми дійсно маємо дотримуватися всіх зазначених правил Женевської конвенції, а з людського боку — після того, як витягуєш купу загиблих, і коли бачиш, як вони цілеспрямовано вбивають наших полонених — скажімо так, у мене негативне почуття до цього", — сказав Прошинський. 

Ситуація з полоненими — останні події

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Запорізькому напрямку бійці 70-го мотострілецького полку ЗС РФ віроломно розстріляли українських військових, які здавалися їм у полон. 

Також стало відомо, що турецький омбудсмен з прав людини Шереф Малкоч після розмови з Дмитром Лубінцем, може відправитися в Росію з перевіркою утримання українських полонених.

Водночас була інформація й про те, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розпочали розслідування щодо катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. 

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15:03 Військовозобов'язані можуть уникнути штрафу за не оновлення даних — пояснення ТЦК

15:00 Ціни на квартири в Польщі та в Україні — де вигідніше купувати житло

14:57 В Одесі встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорах — де саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:37 Надзвичайна спека в Україні — народний синоптик Діденко повідомила, коли чекати похолодання

14:26 Росіяни обрали нову тактику наступу на Торецькому напрямку — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:21 Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС