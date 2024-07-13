Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Украина должна уважать Женевскую конвенцию, чтобы содержать российских военнопленных. В то же время у украинских защитников далеко не всегда удается сохранять к ним толерантность, несмотря на отношение врага к украинским пленным.

Об этом рассказал командир снайперского отделения спецназа ВСУ Константин Прошинский с позывным "Дед" в эфире День.LIVE.

Следует ли содержать пленных россиян за государственные деньги

Военный объяснил, что относится к этому с двойными чувствами.

"С одной стороны, мы действительно должны соблюдать все указанные правила Женевской конвенции, а с человеческой стороны — после того, как вытаскиваешь кучу погибших, и когда видишь, как они целенаправленно убивают наших пленных — скажем так, у меня негативное чувство к этому", — сказал Прошинский.

Ситуация с пленными — последние события

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожском направлении бойцы 70-го мотострелкового полка ВС РФ вероломно расстреляли казавшихся им в плен украинских военных.

Также стало известно, что турецкий омбудсмен по правам человека Шереф Малкоч после разговора с Дмитрием Лубинцом может отправиться в Россию с проверкой содержания украинских пленных.

В то же время была информация и о том, что Международный уголовный суд и украинские следователи начали расследование пыток и жестокого обращения в отношении украинских военнопленных в российских тюрьмах.