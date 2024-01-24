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Чи покаються росіяни за війну в Україні — журналіст Новини.LIVE запитав в українців

24 січня 2024 р. 17:24

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В Україні триває 700 доба повномасштабної війни проти Росії. Чи покаяться за це росіяни, запитав в українців журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи визнають провину росіяни за війну в Україні

Так, переважна більшість опитаних переконані, що росіяни ніколи не визнають свою провину та не покаяться у тому, що їхня держава розпочала війну проти України. Мовляв, це народ, який має зовсім інший менталітет. 

"Ніколи в житті. Ментальність зовсім інша. Я вам скажу, як ще колись в армії казали, я на Уралі працював: як хата стоїть десь в селі — то українець. Люди чистять сніг, а вони кричать: "Глянь, Машка! Хохли сніг чистять", — згадав один з чоловіків. 

Втім, дехто має й іншу думку. Кажуть, що серед росіян є й совісна частина людей, які з часом можуть визнати помилки держави. 

"Якась частина покається, а якась, напевно, ні. Я думаю, що серед простих людей багато тих, хто щиро співчуває нам", — каже одна з опитаних жінок. 

Нагадаємо, що Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.

Також в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими складає 8000 осіб.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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