Покаются ли россияне за войну в Украине — журналист Новини.LIVE спросил у украинцев

В Украине продолжаются 700 сутки полномасштабной войны против России. Покаятся ли за это россияне, спросил в украинцев журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Признают ли вину россияне за войну в Украине

Так, подавляющее большинство опрошенных убеждены, что россияне никогда не признают свою вину и не раскаятся в том, что их государство начало войну против Украины. Мол, это народ, у которого совсем другой менталитет.

"Никогда в жизни. Ментальность совсем другая. Я вам скажу, как еще когда-то в армии говорили, я на Урале работал: как дом стоит где-то в селе — это украинец. Люди чистят снег, а они кричат: "Глянь, Машка! Хохлы снег чистят", — вспомнил один из мужчин.

Впрочем, у некоторых другое мнение. Говорят, что среди россиян есть и совестная часть людей, которые с течением времени могут признать ошибки своего государства.

"Какая-то часть покается, а какая-то, наверное, нет. Я думаю, что среди простых людей много искренне сочувствующих нам", — говорит одна из опрошенных женщин.

Напомним, Россия пытается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинских войск.

Также в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными назвали количество украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену. По их данным, это количество, включая гражданские и военные, составляет 8000 человек.