Чи піде Залужний у політику в разі відставки — відповів журналіст

Через інформацію про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ ширять чутки про нібито політичні амбіції Валерія Залужного. Чи дійсно Головком прагне йти в політику — розповів журналіст Євген Кисельов в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Юлії Литвиненко.

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Чи є у Залужного політичні амбіції

За словами журналіста, відносини між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, можливо, непрості та, часом, напружені.

"Ми не знаємо, що там відбувається на рівні особистих відносин. Але я думаю, що зараз звільняти об'єктивно популярного а армії та суспільстві головкома — це означає створювати йому біографію", — каже Кисельов.

Водночас, журналіст впевнений, що немає у Залужного політичних амбіцій, йому це не потрібно.

"Не хоче він поки йти у політику, не відчуває у себе ні поклику, ні інтересу, ні таланту. Але часто буває, що надто різкими рухами тіла можна будь-кого в політику підштовхнути", — додав Кисельов.

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.