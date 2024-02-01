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Чи піде Залужний у політику в разі відставки — відповів журналіст

01 лютого 2024 р. 12:49

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Через інформацію про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ ширять чутки про нібито політичні амбіції Валерія Залужного. Чи дійсно Головком прагне йти в політику — розповів журналіст Євген Кисельов в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Юлії Литвиненко. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи є у Залужного політичні амбіції

За словами журналіста, відносини між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, можливо, непрості та, часом, напружені. 

"Ми не знаємо, що там відбувається на рівні особистих відносин. Але я думаю, що зараз звільняти об'єктивно популярного а армії та суспільстві головкома — це означає створювати йому біографію", — каже Кисельов. 

Водночас, журналіст впевнений, що немає у Залужного політичних амбіцій, йому це не потрібно. 

"Не хоче він поки йти у політику, не відчуває у себе ні поклику, ні інтересу, ні таланту. Але часто буває, що надто різкими рухами тіла можна будь-кого в політику підштовхнути", — додав Кисельов. 

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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