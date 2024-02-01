Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Из-за информации о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ ходят слухи о якобы политических амбициях Валерия Залужного. Действительно ли Главком стремится идти в политику — рассказал журналист Евгений Киселев в интервью журналистке Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

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Есть ли в Залужного политические амбиции

По словам журналиста, отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, возможно, непростые и порой напряженные.

"Мы не знаем, что там происходит на уровне личных отношений. Но я думаю, что сейчас увольнять объективно популярного в армии и обществе главкома — это значит создавать ему биографию", — говорит Киселев.

В то же время журналист уверен, что нет у Залужного политических амбиций, ему это не нужно.

"Не хочет он пока идти в политику, не чувствует у себя ни призвания, ни интереса, ни таланта. Но часто бывает, что слишком резкими телодвижениями можно кого-либо в политику подтолкнуть", — добавил Киселев.

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным не было.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.