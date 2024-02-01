Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист arrow

Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

1 февраля 2024 г. 12:49

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Обмен пленными, тарифы на свет и почему Макрон блокирует экспорт из Украины — эфир Ранок.LIVE

31 января 2024
Text

19:00Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Обмен пленными, тарифы на свет и почему Макрон блокирует экспорт из Украины — эфир Ранок.LIVE

31 января 2024
Text

19:00 Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Популярні відео

Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Из-за информации о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ ходят слухи о якобы политических амбициях Валерия Залужного. Действительно ли Главком стремится идти в политику — рассказал журналист Евгений Киселев в интервью журналистке Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Есть ли в Залужного политические амбиции

По словам журналиста, отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, возможно, непростые и порой напряженные.

"Мы не знаем, что там происходит на уровне личных отношений. Но я думаю, что сейчас увольнять объективно популярного в армии и обществе главкома — это значит создавать ему биографию", — говорит Киселев.

В то же время журналист уверен, что нет у Залужного политических амбиций, ему это не нужно.

"Не хочет он пока идти в политику, не чувствует у себя ни призвания, ни интереса, ни таланта. Но часто бывает, что слишком резкими телодвижениями можно кого-либо в политику подтолкнуть", — добавил Киселев.

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным не было.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:52 В Крыму бойцы ГУР уничтожили российский ракетный катер "Ивановец"

13:50 На Одесчине разоблачили предпринимателей, которые продавали поддельную "брендовую" обувь

13:44 Работа в 2024 году — известно, на каких специалистов будет острый спрос

Новость с видео

13:40 Вслед за Маском — ученые в Китае заявили о прогрессе в реабилитации пациента с чипом

13:33 В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 В Одесской области семья отравилась угарным газом — подробности

Новость с фото

13:18 В сети показали последствия удара по российскому аэродрому в Крыму

13:17 Ванат из Динамо признался в специфическом заболевании

Новость с видео

13:16 Собака пограничников помогла остановить уклонистов вблизи Тисы

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

13:52 В Крыму бойцы ГУР уничтожили российский ракетный катер "Ивановец"

13:50 На Одесчине разоблачили предпринимателей, которые продавали поддельную "брендовую" обувь

13:44 Работа в 2024 году — известно, на каких специалистов будет острый спрос

Новость с видео

13:40 Вслед за Маском — ученые в Китае заявили о прогрессе в реабилитации пациента с чипом

13:33 В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 В Одесской области семья отравилась угарным газом — подробности

Новость с фото

13:18 В сети показали последствия удара по российскому аэродрому в Крыму

13:17 Ванат из Динамо признался в специфическом заболевании

Новость с видео

13:16 Собака пограничников помогла остановить уклонистов вблизи Тисы

13:07 Основные правила экономного потребления электроэнергии — как и зачем нужно экономить

06:30 Корейский вариант для Украины — насколько он реален

06:05 Почему украинские беженцы массово переезжают в Германию — какие условия в 2024 году

31 января 2024
Новость с видео

07:40 Как поднять экономику Украины — советы одесситов

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в конце января

06:30 ПВО, танки и артиллерия — какое оружие Греция может передать Украине

30 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

29 января 2024
Новость с видео

18:30 Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

31 января 2024
Text

19:00 Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Text

17:07 Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов