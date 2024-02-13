Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

На сьогоднішній день не існує реальних механізмів, які дозволять повернути усіх військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону. Однак, їх допомога — на економічному чи військовому фронті — була б досить доречна.

Про це Новини.LIVE повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Чи можливо повернути ухилянтів з-за кордону

"Щодо чоловіків і чи можна відправити їх назад. Чи є на сьогодні реальні механізми, щоб це зробити? Їх немає", — сказав Братчук.

Однак, він підкреслив, що повернення чоловіків з-за кордону внесло б позитивні зміни принаймні в економічну сферу України — збільшилася б кількість робочих місць, податки та, відповідно, прибутки у державному бюджеті.

Не всі з них, за словами військового, повинні йти на штурми, але є чимало військових професій, де ті можуть знадобитися.

"Я зараз не про те, що всі вони мають піти до війська у якості штурмовиків. Є багато військових спеціальностей, в яких можна було б попрацювати", — додав військовий.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.

Також ми писали, що у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації.