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Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

13 лютого 2024 р. 17:08

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14:35 Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

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13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

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На сьогоднішній день не існує реальних механізмів, які дозволять повернути усіх військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону. Однак, їх допомога — на економічному чи військовому фронті — була б досить доречна.  

Про це Новини.LIVE повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Чи можливо повернути ухилянтів з-за кордону

"Щодо чоловіків і чи можна відправити їх назад. Чи є на сьогодні реальні механізми, щоб це зробити? Їх немає", — сказав Братчук.  

Однак, він підкреслив, що повернення чоловіків з-за кордону внесло б позитивні зміни принаймні в економічну сферу України — збільшилася б кількість робочих місць, податки та, відповідно, прибутки у державному бюджеті. 

Не всі з них, за словами військового, повинні йти на штурми, але є чимало військових професій, де ті можуть знадобитися. 

"Я зараз не про те, що всі вони мають піти до війська у якості штурмовиків. Є багато військових спеціальностей, в яких можна було б попрацювати", — додав військовий.  

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.

Також ми писали, що у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації. 

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17:03 Росія оголосила в розшук політиків і військових — серед них мер Луцька та прем’єрка Естонії

16:52 Вперше за майже два роки в Авдіївці провели ротацію й вивели деякі підрозділи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:51 Румунія скликає Радбез через війну в Україні — що відомо

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15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

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13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

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10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

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10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого