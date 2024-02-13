Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

На сегодняшний день нет реальных механизмов, которые позволят вернуть всех военнообязанных мужчин из-за границы. Однако их помощь — на экономическом или военном фронте — была бы уместна.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Возможно ли вернуть уклонистов из-за границы

"Относительно мужчин и можно ли отправить их обратно. Есть ли сегодня реальные механизмы, чтобы это сделать? Их нет", — сказал Братчук.

Однако он подчеркнул, что возвращение мужчин из-за границы внесло бы положительные изменения по крайней мере в экономическую сферу Украины — увеличилось бы количество рабочих мест, налоги и, соответственно, доходы в государственном бюджете.

Не все из них, по словам военного, должны идти на штурмы, но есть немало военных профессий, где они могут понадобиться.

"Я сейчас не о том, что все они должны пойти в армию в качестве штурмовиков. Есть много военных специальностей, в которых можно было бы поработать", — добавил военный.

Напомним, на Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области задержаны два нарушителя границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались сбежать в Молдову от мобилизации.