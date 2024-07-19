Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади "Бочка" відповів, коли розпочалася "війна дронів". Також він розповів, як видозмінилася війна з початку повномасштабного вторгнення

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

"Бочка" про ситуацію на фронті

Разом з військовою кореспонденткою Христиною Луцик обговорили російський наступ на Харківщині, загальну ситуацію на Сході, та чи є ризик поразки України. Він також розповів, в чому була різниця тактики ворога в Авдіївці та Бахмуті. "Бочка" пояснив, що потрібно для початку наступу України.

Нагадаємо, у Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.

Також ми повідомляли, що бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика".