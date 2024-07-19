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Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

19 липня 2024 р. 22:11

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22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Text

08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади "Бочка" відповів, коли розпочалася "війна дронів". Також він розповів, як видозмінилася війна з початку повномасштабного вторгнення

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

"Бочка" про ситуацію на фронті

Разом з військовою кореспонденткою Христиною Луцик обговорили російський наступ на Харківщині, загальну ситуацію на Сході, та чи є ризик поразки України. Він також розповів, в чому була різниця тактики ворога в Авдіївці та Бахмуті. "Бочка" пояснив, що потрібно для початку наступу України.

Нагадаємо, у Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.

Також ми повідомляли, що бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика"

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22:14 Замах на Ірину Фаріон — перші реакції знаменитостей

21:49 В Міноборони пояснили, чи можна оформити відстрочку онлайн

21:35 Залужний прокоментував візит Зеленського до Великої Британії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:23 Синоптик назвав регіони, в яких вихідні будуть аномально спекотними

21:13 У Чернівцях військовий кинув гранату у квартиру жінки — що вирішив суд

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

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20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

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