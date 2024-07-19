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Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

19 июля 2024 г. 22:11

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

Text

16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

Text

14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

Text

13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

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20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады "Бочка" ответил, когда началась "война дронов". Также он рассказал, как видоизменилась война с начала полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

"Бочка" о ситуации на фронте

Вместе с военной корреспонденткой Кристиной Луцик обсудили российское наступление на Харьковщине, общую ситуацию на Востоке, и риск поражения Украины. Он также рассказал, в чем была разница тактики врага в Авдеевке и Бахмуте. "Бочка" объяснил, что нужно для начала наступления Украины.

Напомним, в Донецкой области зенитчики Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-25. Этот самолет предпринимал попытки нанести удары по позициям защитников нашего государства.

Также мы сообщали, что бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".

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21:13 В Черновцах военный бросил гранату в квартиру женщины — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:12 Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, — Клименко

21:06 Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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