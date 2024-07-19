Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады "Бочка" ответил, когда началась "война дронов". Также он рассказал, как видоизменилась война с начала полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

"Бочка" о ситуации на фронте

Вместе с военной корреспонденткой Кристиной Луцик обсудили российское наступление на Харьковщине, общую ситуацию на Востоке, и риск поражения Украины. Он также рассказал, в чем была разница тактики врага в Авдеевке и Бахмуте. "Бочка" объяснил, что нужно для начала наступления Украины.

Напомним, в Донецкой области зенитчики Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-25. Этот самолет предпринимал попытки нанести удары по позициям защитников нашего государства.

Также мы сообщали, что бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".