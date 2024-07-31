Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

Військовий потенціал Росії потрібно знищувати на її території. На фронт має доходити максимум 10% спроможностей, які є у ворога.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Знищення військового ресурсу РФ

Берлінська наголосила, що треба прикласти максимум зусиль, аби до фронту доходило лише 10% спроможностей Росії.

"При правильному управлінському підході, так, далекобійними дронами, діпстрайками, певними заходами в Чорному морі, диверсіями всередині Росії це можна і потрібно робити", — наголосила вона.

Нагадаємо, українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.

Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.