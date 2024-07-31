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Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

31 июля 2024 г. 8:15

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

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21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

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18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

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18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

Военный потенциал России следует уничтожать на ее территории. На фронт должно доходить максимум 10% возможностей, которые есть у врага.

Об этом заявила основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

Уничтожение военного ресурса РФ

Берлинская подчеркнула, что нужно приложить максимум усилий, чтобы до фронта доходило всего 10% возможностей России.

"При правильном управленческом подходе, да, дальнобойными дронами, дипстрайками, определенными мерами в Черном море, диверсиями внутри России это можно и нужно делать", — подчеркнула она.

Напомним, украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:43 Три финансовых изменения в Украине с 1 августа — что важно знать

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