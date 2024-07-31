Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Военный потенциал России следует уничтожать на ее территории. На фронт должно доходить максимум 10% возможностей, которые есть у врага.

Об этом заявила основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

Уничтожение военного ресурса РФ

Берлинская подчеркнула, что нужно приложить максимум усилий, чтобы до фронта доходило всего 10% возможностей России.

"При правильном управленческом подходе, да, дальнобойными дронами, дипстрайками, определенными мерами в Черном море, диверсиями внутри России это можно и нужно делать", — подчеркнула она.

Напомним, украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.