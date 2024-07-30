Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україні. За її словами, йдеться про десятиліття.

Про це Марія Берлінська сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Війна в Україні

Берлінська наголосила, що агресія може продовжуватись до моменту зміни військово-політичного керівництва Росії.

"Нічого не зміниться, поки вони не розумітимуть, що це для них катастрофа, і що війна такої інтенсивності призведе до розвалу РФ. Раніше чи пізніше, війна такої інтенсивності. Нам треба мілітаризація суспільства, маємо навчитися грати вдовгу", — додала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.

Також українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади під час ворожого наступу знищили три танки, два БМП та одну гармату.