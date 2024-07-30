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Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

30 липня 2024 р. 22:35

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22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

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21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

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19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

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17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україні. За її словами, йдеться про десятиліття.

Про це Марія Берлінська сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Війна в Україні

Берлінська наголосила, що агресія може продовжуватись до моменту зміни військово-політичного керівництва Росії. 

"Нічого не зміниться, поки вони не розумітимуть, що це для них катастрофа, і що війна такої інтенсивності призведе до розвалу РФ. Раніше чи пізніше, війна такої інтенсивності. Нам треба мілітаризація суспільства, маємо навчитися грати вдовгу", — додала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.

Також українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади під час ворожого наступу знищили три танки, два БМП та одну гармату. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:15 Чеська депутатка обурилась приїзду "азовців" до Праги

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