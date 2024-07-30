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Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

30 июля 2024 г. 22:35

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Основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская высказала предположение, сколько еще может продолжаться война в Украине. По ее словам, речь идет о десятилетиях.

Об этом Мария Берлинская сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

Война в Украине

Берлинская подчеркнула, что агрессия может продолжаться до момента смены военно-политического руководства России.

"Ничего не изменится, пока они не будут понимать, что это для них катастрофа, и что война такой интенсивности приведет к развалу РФ. Рано или поздно, война такой интенсивности. Нам нужна милитаризация общества, должны научиться играть вдолгую", — добавила основатель "Центра поддержки аэроразведки".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.

Также украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады во время вражеского наступления уничтожили три танка, два БМП и одну пушку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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