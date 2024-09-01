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Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

01 вересня 2024 р. 08:29

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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Безпілотники українського виробництва допомагають Силам оборони нищити ворога на фронті та завдавати ударів по об'єктах на території Росії. 

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE.

Використання дронів в Україні

"Це найбільш динамічна індустрія і ми зараз перетворилися у наймасштабніший полігон з тестування зброї та технологій. Наймасовіше застосування дронів та іншого озброєння людства", — сказала Берлінська.

Вона зауважила, що коли з одного боку є колективний ресурс українців, певна підтримка західних партнерів, то з іншого — колективний ресурс Росії, їхніх проксі союзників: ВПК Китаю, Ірану.

"Ми воюємо не тільки проти Росії, а проти об'єднаного ВПК десятків країн. І звичайно це все дає дуже активну динаміку, ми відстежуємо, що вони роблять", — зазначила вона.

Експертка наголосила, що не варто недооцінювати ворога, оскільки він вчиться також в українських збройних сил. 

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08:08 Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог атакував селище, поранено вагітну жінку

08:04 У Польщі пояснили, коли настане вдалий час для розгляду розбіжностей з Україною щодо історії

08:02 Львів'янин проігнорував бойову повістку і не прийшов до пункту збору — яке рішення виніс суд

07:48 Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з 1 вересня — скільки й за що платитимуть

07:26 Ворог перекинув кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область, — ISW

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31 серпня 2024
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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт