Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

Безпілотники українського виробництва допомагають Силам оборони нищити ворога на фронті та завдавати ударів по об'єктах на території Росії.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE.

Використання дронів в Україні

"Це найбільш динамічна індустрія і ми зараз перетворилися у наймасштабніший полігон з тестування зброї та технологій. Наймасовіше застосування дронів та іншого озброєння людства", — сказала Берлінська.

Вона зауважила, що коли з одного боку є колективний ресурс українців, певна підтримка західних партнерів, то з іншого — колективний ресурс Росії, їхніх проксі союзників: ВПК Китаю, Ірану.

"Ми воюємо не тільки проти Росії, а проти об'єднаного ВПК десятків країн. І звичайно це все дає дуже активну динаміку, ми відстежуємо, що вони роблять", — зазначила вона.

Експертка наголосила, що не варто недооцінювати ворога, оскільки він вчиться також в українських збройних сил.