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Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

1 сентября 2024 г. 8:29

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Беспилотники украинского производства помогают Силам обороны уничтожать врага на фронте и наносить удары по объектам на территории России.

Об этом заявила основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечір.LIVE.

Использование дронов в Украине

"Это наиболее динамичная индустрия и мы сейчас превратились в самый масштабный полигон по тестированию оружия и технологий. Самое массовое применение дронов и другого вооружения человечества", — сказала Берлинская.

Она отметила, что когда, с одной стороны, есть коллективный ресурс украинцев, определенная поддержка западных партнеров, то с другой — коллективный ресурс России, их прокси союзников: ВПК Китая, Ирана.

"Мы воюем не только против России, а против объединенного ВПК десятков стран. И, конечно, это все дает очень активную динамику, мы отслеживаем, что они делают", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что не стоит недооценивать врага, поскольку он учится также в украинских Вооруженных сил.

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09:13 Курс доллара в сентябре — что изменится на валютном рынке в начале осени

09:11 Из-за отключения электроэнергии из Украины до конца года уедут сотни тысяч граждан, — Bloomberg

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:58 Контрнаступление на Харьковщине — в Третьей штурмовой показали впечатляющие кадры первых боев

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