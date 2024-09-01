Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

Беспилотники украинского производства помогают Силам обороны уничтожать врага на фронте и наносить удары по объектам на территории России.

Об этом заявила основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечір.LIVE.

Использование дронов в Украине

"Это наиболее динамичная индустрия и мы сейчас превратились в самый масштабный полигон по тестированию оружия и технологий. Самое массовое применение дронов и другого вооружения человечества", — сказала Берлинская.

Она отметила, что когда, с одной стороны, есть коллективный ресурс украинцев, определенная поддержка западных партнеров, то с другой — коллективный ресурс России, их прокси союзников: ВПК Китая, Ирана.

"Мы воюем не только против России, а против объединенного ВПК десятков стран. И, конечно, это все дает очень активную динамику, мы отслеживаем, что они делают", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что не стоит недооценивать врага, поскольку он учится также в украинских Вооруженных сил.