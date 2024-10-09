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Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

09 жовтня 2024 р. 08:57

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11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

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08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

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17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

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Після масованого обстрілу Ізраїля Іраном, уряд та армія країни мають вирішити, як відповісти. Зокрема, серед варіантів є точний удар по ядерних об'єктах країни та бомбардування нафтових об'єктів.

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. 

Головні новини Ізраїля

Спеціально для Новини.LIVE наживо військовий ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розповів про наступне:

  • Які наслідки іранської атаки на Ізраїль.
  • Які способи відповіді Ірану розглядає Ізраїль — чи можливий удар по ядерних об'єктах?
  • Сполучені Штати виступають категорично проти ударів по ядерних об'єктах Ірану через страх ескалації.
  • У Секторі Газа продовжується наземна операція для повної ліквідації ХАМАС. Застосувують тактику "підстригання трави" — Сергій Ауслендер пояснює, як це працює.
  • Влада Ізраїля має прийняти рішення, що робити далі з Сектором Газа після ліквідації терористів.
  • В Ізраїлі підбили підсумки річниці з вторгнення ХАМАСу.
  • "Хезболла" не може назначити наступного генсекретаря, оскільки немає охочих через страх бути ліквідованим.

Нагадаємо, минулого тижня Іран здійснив наймасштабнішу повітряну атаку на Ізраїль, випустивши близько 400 ракет.

Також зазначимо, що напередодні ізраїльська армія здійснила серію авіаударів по столиці Сирії Дамаску. Одна з ракет влучила в район поблизу посольства Ірану.

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11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

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11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

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08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
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23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

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22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

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18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

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