Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Після масованого обстрілу Ізраїля Іраном, уряд та армія країни мають вирішити, як відповісти. Зокрема, серед варіантів є точний удар по ядерних об'єктах країни та бомбардування нафтових об'єктів.

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

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Спеціально для Новини.LIVE наживо військовий ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розповів про наступне:

Які наслідки іранської атаки на Ізраїль.

Які способи відповіді Ірану розглядає Ізраїль — чи можливий удар по ядерних об'єктах?

Сполучені Штати виступають категорично проти ударів по ядерних об'єктах Ірану через страх ескалації.

У Секторі Газа продовжується наземна операція для повної ліквідації ХАМАС. Застосувують тактику "підстригання трави" — Сергій Ауслендер пояснює, як це працює.

Влада Ізраїля має прийняти рішення, що робити далі з Сектором Газа після ліквідації терористів.

В Ізраїлі підбили підсумки річниці з вторгнення ХАМАСу.

"Хезболла" не може назначити наступного генсекретаря, оскільки немає охочих через страх бути ліквідованим.

Нагадаємо, минулого тижня Іран здійснив наймасштабнішу повітряну атаку на Ізраїль, випустивши близько 400 ракет.

Також зазначимо, що напередодні ізраїльська армія здійснила серію авіаударів по столиці Сирії Дамаску. Одна з ракет влучила в район поблизу посольства Ірану.