Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

После массированного обстрела Израиля Ираном правительство и армия страны должны решить, как ответить. В частности, среди вариантов есть точный удар по ядерным объектам страны и бомбардировке нефтяных объектов.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

Главные новости Израиля

Специально для Новини.LIVE вживую военный израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

Каковы последствия иранской атаки на Израиль.

Какие способы ответа Ирана рассматривает Израиль — возможен ли удар по ядерным объектам?

Соединенные Штаты выступают категорически против ударов по ядерным объектам Ирана из-за страха эскалации.

В секторе Газа продолжается наземная операция по полной ликвидации ХАМАС. Применяют тактику "подстригания травы" - Сергей Ауслендер объясняет, как это работает.

Власти Израиля должны принять решение, что делать дальше с Сектором Газа после ликвидации террористов.

В Израиле подвели итоги годовщины по вторжению ХАМАСа.

"Хезболла" не может назначить следующего генсекретаря, поскольку нет желающих из-за страха быть ликвидированным.

Напомним, на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.

Также отметим, что накануне израильская армия совершила серию авиаударов по столице Сирии Дамаска. Одна из ракет попала в район вблизи посольства Ирана.