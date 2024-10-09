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Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

9 октября 2024 г. 8:57

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

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17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

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17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

После массированного обстрела Израиля Ираном правительство и армия страны должны решить, как ответить. В частности, среди вариантов есть точный удар по ядерным объектам страны и бомбардировке нефтяных объектов.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

Главные новости Израиля

Специально для Новини.LIVE вживую военный израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • Каковы последствия иранской атаки на Израиль.
  • Какие способы ответа Ирана рассматривает Израиль — возможен ли удар по ядерным объектам?
  • Соединенные Штаты выступают категорически против ударов по ядерным объектам Ирана из-за страха эскалации.
  • В секторе Газа продолжается наземная операция по полной ликвидации ХАМАС. Применяют тактику "подстригания травы" - Сергей Ауслендер объясняет, как это работает.
  • Власти Израиля должны принять решение, что делать дальше с Сектором Газа после ликвидации террористов.
  • В Израиле подвели итоги годовщины по вторжению ХАМАСа.
  • "Хезболла" не может назначить следующего генсекретаря, поскольку нет желающих из-за страха быть ликвидированным.

Напомним, на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.

Также отметим, что накануне израильская армия совершила серию авиаударов по столице Сирии Дамаска. Одна из ракет попала в район вблизи посольства Ирана.

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09:08 Россияне ударили по дому престарелых в Херсонской области

09:06 Трамп тайно посылал Путину "дефицитные" тесты на COVID-19, — СМИ

09:04 Ночной обстрел Одесчины россиянами — ранены люди, повреждено медучреждение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:44 Россияне били "Искандерами" и "Шахедами" — в ПС ВСУ сказали, сколько целей сбили

08:43 Субсидии на коммуналку — Кабмин предупредил, кого лишат помощи в 2024 году

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8 октября 2024
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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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