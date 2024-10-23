Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже водинадцяте від початку загострення приїхав з візитом до Ізраїлю. Військовий експерт Сергій Ауслендер розповів, про що Блінкен говоритиме з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху та які заходи вживаються для захисту американського дипломата.

Про це та інше Сергій Ауслендер говорив в етері Вечір.LIVE наживо з Ізраїля.

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Спеціально для Новини.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

Безпілотники продовжують дошкуляти Ізраїлю. Навідміну від надзвичайно ефективного захисту від ракет, дрони збивають в середньому лише 80%. А перехоплювати безпілотники з допомогою "Залізного купола" надто дорого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже одинадцятий раз від початку загострення конфлікту прибув з візитом до Ізраїлю.

19 жовтня угрупування "Хезбола" намагалось ліквідувати ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху — які заходи вживаються для захисту лідера?

ЦАХАЛ повідомив про чергову ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї Сінвара. Він був організатором різанини 7 жовтня минулого року.

ЦАХАЛ та Шабак ліквідували 18 терористів ХАМАСу та "Ісламсього джихаду" під час спільної спецоперації.

Чому Ізраїль досі не завдав рішучої відповіді Ірану.

Нагадаємо, минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю.

Також зазначимо, що в ЗМІ повідомляють про щонайменше 73 загиблих внаслідок удару Ізраїля по Сектору Газа.