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Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

23 жовтня 2024 р. 07:58

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

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06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
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22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

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21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

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17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

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16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже водинадцяте від початку загострення приїхав з візитом до Ізраїлю. Військовий експерт Сергій Ауслендер розповів, про що Блінкен говоритиме з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху та які заходи вживаються для захисту американського дипломата. 

Про це та інше Сергій Ауслендер говорив в етері Вечір.LIVE наживо з Ізраїля.

Останні новини з Ізраїля

Спеціально для Новини.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

  • Безпілотники продовжують дошкуляти Ізраїлю. Навідміну від надзвичайно ефективного захисту від ракет, дрони збивають в середньому лише 80%. А перехоплювати безпілотники з допомогою "Залізного купола" надто дорого.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен вже одинадцятий раз від початку загострення конфлікту прибув з візитом до Ізраїлю. 
  • 19 жовтня угрупування "Хезбола" намагалось ліквідувати ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху — які заходи вживаються для захисту лідера?
  • ЦАХАЛ повідомив про чергову ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї Сінвара. Він був організатором різанини 7 жовтня минулого року.
  • ЦАХАЛ та Шабак ліквідували 18 терористів ХАМАСу та "Ісламсього джихаду" під час спільної спецоперації.
  • Чому Ізраїль досі не завдав рішучої відповіді Ірану.

Нагадаємо, минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю.

Також зазначимо, що в ЗМІ повідомляють про щонайменше 73 загиблих внаслідок удару Ізраїля по Сектору Газа. 

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08:14 У Черкасах чутно вибухи — область атакують ворожі дрони

08:02 У Миколаєві чоловік оскаржив штраф ТЦК у 25,5 тис. грн — що вирішив суд

07:38 У ексгравця збірної України Кухаревича дівчина нереальна красуня — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

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07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

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22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

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21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

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19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

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