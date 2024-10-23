Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже водинадцяте від початку загострення приїхав з візитом до Ізраїлю. Військовий експерт Сергій Ауслендер розповів, про що Блінкен говоритиме з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху та які заходи вживаються для захисту американського дипломата.
Про це та інше Сергій Ауслендер говорив в етері Вечір.LIVE наживо з Ізраїля.
Останні новини з Ізраїля
Спеціально для Новини.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:
- Безпілотники продовжують дошкуляти Ізраїлю. Навідміну від надзвичайно ефективного захисту від ракет, дрони збивають в середньому лише 80%. А перехоплювати безпілотники з допомогою "Залізного купола" надто дорого.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен вже одинадцятий раз від початку загострення конфлікту прибув з візитом до Ізраїлю.
- 19 жовтня угрупування "Хезбола" намагалось ліквідувати ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху — які заходи вживаються для захисту лідера?
- ЦАХАЛ повідомив про чергову ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї Сінвара. Він був організатором різанини 7 жовтня минулого року.
- ЦАХАЛ та Шабак ліквідували 18 терористів ХАМАСу та "Ісламсього джихаду" під час спільної спецоперації.
- Чому Ізраїль досі не завдав рішучої відповіді Ірану.
Нагадаємо, минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю.
Також зазначимо, що в ЗМІ повідомляють про щонайменше 73 загиблих внаслідок удару Ізраїля по Сектору Газа.