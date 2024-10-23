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Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

23 октября 2024 г. 7:58

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

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21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в одиннадцатый раз с начала обострения приехал с визитом в Израиль. Военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал, о чем будет Блинкен говорить с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и какие меры предпринимаются для защиты американского дипломата.

Об этом и другом Сергей Ауслендер говорил в эфире Вечір.LIVE вживую из Израиля.

Последние новости из Израиля

Специально для Новини.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • Беспилотники продолжают донимать Израиль. В отличие от чрезвычайно эффективной защиты от ракет, дроны сбивают в среднем всего 80%. А перехватывать беспилотники с помощью "Железного купола" слишком дорого.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже одиннадцатый раз с начала обострения конфликта прибыл с визитом в Израиль.
  • 19 октября группировка "Хезболла" пыталась ликвидировать израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху - какие меры предпринимаются для защиты лидера?
  • ЦАХАЛ сообщил об очередной ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синвара. Он был организатором резни 7 октября прошлого года.
  • ЦАХАЛ и Шабак ликвидировали 18 террористов ХАМАСа и Исламского джихада во время совместной спецоперации.
  • Почему Израиль до сих пор не нанес решительного ответа Ирану.

Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности по поставкам оружия Израилю.

Также отметим, что в СМИ сообщают о по меньшей мере 73 погибших в результате удара Израиля по Сектору Газа.

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07:38 У экс-игрока сборной Украины Кухаревича девушка нереальная красавица — фото

07:30 Увольнения из рядов ВСУ — какие есть для этого причины и какие положены выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 В Кировоградской области бывший военный хотел продать гранаты — каким был приговор суда

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах