Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в одиннадцатый раз с начала обострения приехал с визитом в Израиль. Военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал, о чем будет Блинкен говорить с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и какие меры предпринимаются для защиты американского дипломата.
Об этом и другом Сергей Ауслендер говорил в эфире Вечір.LIVE вживую из Израиля.
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Специально для Новини.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:
- Беспилотники продолжают донимать Израиль. В отличие от чрезвычайно эффективной защиты от ракет, дроны сбивают в среднем всего 80%. А перехватывать беспилотники с помощью "Железного купола" слишком дорого.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже одиннадцатый раз с начала обострения конфликта прибыл с визитом в Израиль.
- 19 октября группировка "Хезболла" пыталась ликвидировать израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху - какие меры предпринимаются для защиты лидера?
- ЦАХАЛ сообщил об очередной ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синвара. Он был организатором резни 7 октября прошлого года.
- ЦАХАЛ и Шабак ликвидировали 18 террористов ХАМАСа и Исламского джихада во время совместной спецоперации.
- Почему Израиль до сих пор не нанес решительного ответа Ирану.
Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности по поставкам оружия Израилю.
Также отметим, что в СМИ сообщают о по меньшей мере 73 погибших в результате удара Израиля по Сектору Газа.