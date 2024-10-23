Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в одиннадцатый раз с начала обострения приехал с визитом в Израиль. Военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал, о чем будет Блинкен говорить с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и какие меры предпринимаются для защиты американского дипломата.

Об этом и другом Сергей Ауслендер говорил в эфире Вечір.LIVE вживую из Израиля.

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Специально для Новини.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

Беспилотники продолжают донимать Израиль. В отличие от чрезвычайно эффективной защиты от ракет, дроны сбивают в среднем всего 80%. А перехватывать беспилотники с помощью "Железного купола" слишком дорого.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже одиннадцатый раз с начала обострения конфликта прибыл с визитом в Израиль.

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