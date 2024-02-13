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Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

13 лютого 2024 р. 13:50

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

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Російські окупанти поцілили у ТЕС в Дніпрі увечері, 12 лютого. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, станція не працює і не відбувається подача електроенергії. Для відновлювання об'єкту знадобиться чимало часу. 

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Еспресо". 

Що відомо про обстріл ТЕС у Дніпрі

За словами Сахарука, попри те, що ТЕС наразі не працює і не подає електроенергію в мережу, споживачі в Дніпропетровській області заживлені. Він додав, що є поодинокі випадки знеструмлення, але вони не пов'язані з наслідками бойових дій. 

"Зараз триває ліквідація. Дивимося, яким чином зможемо відремонтувати. Поки що не зрозумілі наслідки, але зрозуміло, що пошкодження — серйозні, адже було багато влучань. Часу на відновлення треба буде багато", — сказав Сахарук. 

Посадовець ДТЕК зазначив, що внаслідок обстрілу ТЕС в Україні  немає дефіциту потужностей в мережі. Відключень електрики поки що не планують. 

Що стосується відновлення теплоелектростанції, то ремонтні роботи, як каже Сахарук, триватимуть не один тиждень. 

Нагадаємо, увечері 12 лютого російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Крім того, через атаку РФ у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Вранці стало відомо, що внаслідок нічного обстрілу Дніпра проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

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