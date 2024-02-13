Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

Российские оккупанты попали в ТЭС в Днепре вечером, 12 февраля. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрелов, станция не работает и не производится подача электроэнергии. Для восстановления объекта потребуется много времени.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Эспрессо".

Что известно об обстреле ТЭС в Днепре

По словам Сахарука, несмотря на то, что ТЭС пока не работает и не подает электроэнергию в сеть, потребители в Днепропетровской области заживлены. Он добавил, что есть единичные случаи обесточивания, но они не связаны с последствиями боевых действий.

"Сейчас идет ликвидация. Смотрим, каким образом сможем отремонтировать. Пока не понятны последствия, но понятно, что повреждения — серьезные, ведь было много попаданий. Времени на восстановление нужно будет много", — сказал Сахарук.

Чиновник ДТЭК отметил, что в результате обстрела ТЭС в Украине нет дефицита мощностей в сети. Отключений электричества пока не планируют.

Что касается восстановления теплоэлектростанции, то ремонтные работы, как говорит Сахарук, продлятся не одну неделю.

Напомним, вечером 12 февраля российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Кроме того, из-за атаки РФ в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Утром стало известно, что в результате ночных обстрелов Днепра проводится эвакуация одной из больниц. К тому же в городе закрывают школы.