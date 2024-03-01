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ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

01 березня 2024 р. 20:00

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

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Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

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17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

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Збройні Сили України продовжують збивати російські винищувачі, Росія готує "Майдан-3", а Володимир Путін погрожує ядерною зброєю. Ці та інші теми обговорює військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Збиття російських винищувачів

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Збиття 13 ворожих "сушок" за лютий: як ЗСУ це вдається робити?
  • Промова Путіна: чому Росія знову погрожує ядерною зброєю?
  • "Майдан-3": чим може закінчитися російська інформаційна спецоперація?
  • Що буде з російським флотом?

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. 

Ситуація повторилася 19 лютого, коли ЗСУ відмінусували ще два ворожі літаки, а також 23 лютого — тоді РФ лишилася ще без одного винищувача

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20:05 Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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