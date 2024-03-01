ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Збройні Сили України продовжують збивати російські винищувачі, Росія готує "Майдан-3", а Володимир Путін погрожує ядерною зброєю. Ці та інші теми обговорює військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Збиття російських винищувачів

В ефірі підіймаються такі теми:

Збиття 13 ворожих "сушок" за лютий: як ЗСУ це вдається робити?

Промова Путіна: чому Росія знову погрожує ядерною зброєю?

"Майдан-3": чим може закінчитися російська інформаційна спецоперація?

Що буде з російським флотом?

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34.

Ситуація повторилася 19 лютого, коли ЗСУ відмінусували ще два ворожі літаки, а також 23 лютого — тоді РФ лишилася ще без одного винищувача.