ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Вооруженные Силы Украины продолжают сбивать российские истребители, Россия готовит "Майдан-3", а Владимир Путин угрожает ядерным оружием. Эти и другие темы обсуждает военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

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Избиение российских истребителей

В эфире поднимаются следующие темы:

Избиение 13 вражеских "сушек" за февраль: как ВСУ это удается делать?

Речь Путина: почему Россия снова угрожает ядерным оружием?

"Майдан-3": чем может закончиться российская информационная спецоперация?

Что будет с русским флотом?

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

Ситуация повторилась 19 февраля, когда ВСУ отменили еще два вражеских самолета, а также 23 февраля — тогда РФ осталась еще без одного истребителя.