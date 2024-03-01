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ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

1 марта 2024 г. 20:00

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20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

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20:16 Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

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20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Text

16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

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Вооруженные Силы Украины продолжают сбивать российские истребители, Россия готовит "Майдан-3", а Владимир Путин угрожает ядерным оружием. Эти и другие темы обсуждает военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Избиение российских истребителей

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Избиение 13 вражеских "сушек" за февраль: как ВСУ это удается делать?
  • Речь Путина: почему Россия снова угрожает ядерным оружием?
  • "Майдан-3": чем может закончиться российская информационная спецоперация?
  • Что будет с русским флотом?

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

Ситуация повторилась 19 февраля, когда ВСУ отменили еще два вражеских самолета, а также 23 февраля — тогда РФ осталась еще без одного истребителя.

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