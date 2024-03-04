Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Як відомо, у лютому Збройні Сили України збили 13 винищувачів Росії. Чи зможе РФ протидіяти українській авіації та посилити свою міць у небі — обговорювали авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Росія втрачає авіацію
В інтерв'ю підіймали, зокрема, такі теми:
- Деталі атаки на авіабазу РФ 1 березня.
- Чому окупанти не використовують Су-24М?
- Чи будуть росіяни надалі активно залучати авіацію?
- Літак А-100! Чи вплине він на хід війни?
- Чому Німеччина не хоче передавати ракети Taurus?
- Чим можна знищити Кримський міст?
- Як росіяни брешуть про свої атаки?
- Чи запрацює аеропорт в Борисполі?
Нагадаємо, 2 березня Збройні сили України атакували на східному напрямку два ворожих літаки. Захисники застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35.
Крім того, Росія припинила польоти повітряними суднами А-50. У британській розвідці назвали причину.