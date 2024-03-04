Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом arrow
Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

04 березня 2024 р. 18:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Як відомо, у лютому Збройні Сили України збили 13 винищувачів Росії. Чи зможе РФ протидіяти українській авіації та посилити свою міць у небі — обговорювали авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Росія втрачає авіацію 

В інтерв'ю підіймали, зокрема, такі теми:

  • Деталі атаки на авіабазу РФ 1 березня.
  • Чому окупанти не використовують Су-24М?
  • Чи будуть росіяни надалі активно залучати авіацію? 
  • Літак А-100! Чи вплине він на хід війни?
  • Чому Німеччина не хоче передавати ракети Taurus?
  • Чим можна знищити Кримський міст?
  • Як росіяни брешуть про свої атаки?
  • Чи запрацює аеропорт в Борисполі?

Нагадаємо, 2 березня Збройні сили України атакували на східному напрямку два ворожих літаки. Захисники застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35. 

Крім того, Росія припинила польоти повітряними суднами А-50. У британській розвідці назвали причину. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

18:28 В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

18:06 Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

18:04 Від чого залежить термін посіву ранньої капусти на розсаду

17:49 Курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати — скільки зараз коштує криптовалюта

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

17:43 У Києві проведуть масову перевірку роботи ВЛК

18:35 Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів

18:28 В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт

18:06 Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

18:05 Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

18:04 Від чого залежить термін посіву ранньої капусти на розсаду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати — скільки зараз коштує криптовалюта

17:43 У Києві проведуть масову перевірку роботи ВЛК

17:37 Польські фермери брали хабарі з українських фур, щоб пропустити їх через кордон

17:35 П'ять тисяч доларів за перетин кордону — на Одещині накрили ще одну схему

17:23 КДК УАФ ухвалив рішення щодо скандального матчу Олександрія — Шахтар

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Ексклюзив

06:02 Битва за виплати — чому військові вимушені виборювати обіцяне в судах

3 березня 2024

06:02 Ціни на продукти у березні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

2 березня 2024

08:07 Найочікуваніші комп'ютерні ігри березня — скільки вони коштують та коли вийдуть

06:30 Сили логістики — чим займається одна з наймолодших служб ЗСУ

1 березня 2024
Ексклюзив

21:10 Звернення невизнаного Придністров'я до РФ — чим це загрожує Україні та Одещині

16:08 Генерал Карпенко — що відомо про нового командувача Сил логістики ЗСУ

Ексклюзив

15:40 Як дожити до ста років — секрет довголіття від львівської ювілярки (відео)

06:30 Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

Новина з фото

06:00 Чого нам чекати від весни — як зміниться вартість комуналки для одеситів

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності