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Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

4 марта 2024 г. 18:17

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

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14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

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Как известно, в феврале Вооруженные Силы Украины сбили 13 истребителей России. Сможет ли РФ противодействовать украинской авиации и усилить свою мощь в небе — обсуждали авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Россия теряет авиацию

В интервью поднимали, в частности, следующие темы:

  • Подробности атаки на авиабазу РФ 1 марта.
  • Почему оккупанты не используют Су-24М?
  • Будут ли россияне в дальнейшем активно привлекать авиацию?
  • Самолет А-100! Повлияет ли он на ход войны?
  • Почему Германия не желает передавать ракеты Taurus?
  • Чем можно уничтожить Крымский мост?
  • Как россияне врут о своих атаках?
  • Заработает ли аэропорт в Борисполе?

Напомним, 2 марта Вооруженные силы Украины атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. Защитники применили зенитные управляемые ракеты по истребителям Су-34 и Су-35.

Кроме того, Россия приостановила полеты воздушными судами А-50. В британской разведке назвали причину.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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