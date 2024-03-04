Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Как известно, в феврале Вооруженные Силы Украины сбили 13 истребителей России. Сможет ли РФ противодействовать украинской авиации и усилить свою мощь в небе — обсуждали авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Россия теряет авиацию

В интервью поднимали, в частности, следующие темы:

Подробности атаки на авиабазу РФ 1 марта.

Почему оккупанты не используют Су-24М?

Будут ли россияне в дальнейшем активно привлекать авиацию?

Самолет А-100! Повлияет ли он на ход войны?

Почему Германия не желает передавать ракеты Taurus?

Чем можно уничтожить Крымский мост?

Как россияне врут о своих атаках?

Заработает ли аэропорт в Борисполе?

Напомним, 2 марта Вооруженные силы Украины атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. Защитники применили зенитные управляемые ракеты по истребителям Су-34 и Су-35.

Кроме того, Россия приостановила полеты воздушными судами А-50. В британской разведке назвали причину.