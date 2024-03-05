Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно arrow
Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

05 березня 2024 р. 11:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

У Криму Збройні Сили уразили черговий російський корабель "Сергій Котов". Він, як відомо, відносно нове патрульне судно, яке приєдналося до складу Чорноморського флоту РФ з початком повномасштабного вторгнення. 

Про це розповів військовий аналітик Денис Попович у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Знищення корабля "Сергій Котов"

"Патрульний корабель, достатньо швидкісний. Це новий корабель, який вступив до складу Чорноморського флоту вже за часів широкомасштабного вторгнення", — сказав Попович, розповідаючи про знищений корабель РФ. 

Він додав, що судно не перевозило ракетного озброєння, яке б становило серйозну загрозу для України. На його борту, як правило, було артилерійське озброєння, яким він міг збивати певні повітряні цілі. 

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:12 Apple оштрафували майже на 2 мільярди євро — за що заплатить компанія

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

11:54 Катували і грабували людей під виглядом поліцейських — у Києві затримали зловмисників

11:47 Іммобіле розповів, як Лаціо обіграє Баварію у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

11:45 Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

11:33 Битва Tesla проти Nissan — рейтинг електромобілів в Україні у 2024 році

11:31 Джошуа розповів, кого хоче побачити зі зламаною щелепою після бою Усик — Ф'юрі

11:31 На Київщині викрили масштабне виробництво тютюнового контрафакту

11:26 Зеленський показав ефективну роботу Повітряних сил ЗСУ

12:12 Apple оштрафували майже на 2 мільярди євро — за що заплатить компанія

11:54 Катували і грабували людей під виглядом поліцейських — у Києві затримали зловмисників

11:47 Іммобіле розповів, як Лаціо обіграє Баварію у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

11:45 Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

11:33 Битва Tesla проти Nissan — рейтинг електромобілів в Україні у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:31 Джошуа розповів, кого хоче побачити зі зламаною щелепою після бою Усик — Ф'юрі

11:31 На Київщині викрили масштабне виробництво тютюнового контрафакту

11:26 Зеленський показав ефективну роботу Повітряних сил ЗСУ

11:18 У Польщі на річці Вісла проходять масштабні навчання НАТО

11:15 Треба дістати павербанки — кому з одеситів відключать електропостачання

06:40 Ціни на металобрухт у березні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Ексклюзив

06:01 Росія не змогла зламати Азов, — інтервʼю Юлії Федосюк

4 березня 2024

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Ексклюзив

06:02 Битва за виплати — чому військові вимушені виборювати обіцяне в судах

3 березня 2024

06:02 Ціни на продукти у березні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

2 березня 2024

08:07 Найочікуваніші комп'ютерні ігри березня — скільки вони коштують та коли вийдуть

06:30 Сили логістики — чим займається одна з наймолодших служб ЗСУ

1 березня 2024
Ексклюзив

21:10 Звернення невизнаного Придністров'я до РФ — чим це загрожує Україні та Одещині

16:08 Генерал Карпенко — що відомо про нового командувача Сил логістики ЗСУ

Ексклюзив

15:40 Як дожити до ста років — секрет довголіття від львівської ювілярки (відео)

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня