Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

У Криму Збройні Сили уразили черговий російський корабель "Сергій Котов". Він, як відомо, відносно нове патрульне судно, яке приєдналося до складу Чорноморського флоту РФ з початком повномасштабного вторгнення.

Про це розповів військовий аналітик Денис Попович у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Знищення корабля "Сергій Котов"

"Патрульний корабель, достатньо швидкісний. Це новий корабель, який вступив до складу Чорноморського флоту вже за часів широкомасштабного вторгнення", — сказав Попович, розповідаючи про знищений корабель РФ.

Він додав, що судно не перевозило ракетного озброєння, яке б становило серйозну загрозу для України. На його борту, як правило, було артилерійське озброєння, яким він міг збивати певні повітряні цілі.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".