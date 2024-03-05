Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

В Крыму Вооруженные Силы поразили очередной русский корабль "Сергей Котов". Он, как известно, относительно новое патрульное судно, присоединившееся к составу Черноморского флота РФ с началом полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

"Патрульный корабль, достаточно скоростной. Это новый корабль, вступивший в состав Черноморского флота уже при широкомасштабном вторжении", — сказал Попович, рассказывая об уничтоженном корабле РФ.

Он добавил, что судно не перевозило ракетное вооружение, которое бы представляло серьезную угрозу для Украины. На его борту, как правило, было артиллерийское вооружение, которым он мог сбивать определенные воздушные цели.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Спецоперация прошла с помощью морских дронов "Magura V5".