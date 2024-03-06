Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

У рамках робочого візиту в Одесу президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

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Вшанування пам'яті в Одесі

Будучи в Одесі, Зеленський поспілкувався з мешканцями пошкодженого будинку та сусідніх, а також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Ми розуміємо, що це великий біль, насамперед для тих, хто втратив близьких", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що усім, хто втратив житло, обов'язково допоможуть.

"Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання", — сказав президент.

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. 3 березня у місті оголосили день жалоби за загиблими.