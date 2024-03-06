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Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

06 березня 2024 р. 18:16

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18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

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18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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У рамках робочого візиту в Одесу президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті в Одесі

Будучи в Одесі, Зеленський поспілкувався з мешканцями пошкодженого будинку та сусідніх, а також висловив співчуття рідним і близьким загиблих. 

"Ми розуміємо, що це великий біль, насамперед для тих, хто втратив близьких", — сказав Зеленський. 

Він наголосив, що усім, хто втратив житло, обов'язково допоможуть. 

"Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання", — сказав президент. 

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. 3 березня у місті оголосили день жалоби за загиблими.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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