Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

В рамках рабочего визита в Одессу президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Чествование памяти в Одессе

Будучи в Одессе, Зеленский пообщался с жителями поврежденного дома и соседних, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Мы понимаем, что это большая боль, прежде всего для тех, кто потерял близких", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что всем потерявшим жилье обязательно помогут.

"О квартирах, потерях документов — с этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос", — сказал президент.

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе. 3 марта в городе объявили день траура по погибшим.