Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru
Головна arrow Відео arrow Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів arrow
Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

08 березня 2024 р. 16:22

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Text

14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

Text

13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Text

12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Text

11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Text

10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Text

14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

Text

13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Text

12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Text

11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Text

10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Президент Володимир Зеленський вважає нормальною ситуацією відставку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інший генералів. Він сподівається, що такі кадрові зміни позитивно вплинуть на ситуацію на фронті. 

Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійського телеканалу Rai 1, передає Офіс президента.

Відставка Залужного та військових генералів

Я в це (покращення ситуації на поле бою. — Ред.) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів. — Ред.) нормальна ситуація. Іде війна і деколи треба робити кроки перезавантаження", — сказав Зеленський, коментуючи кадрові зміни у військовому керівництві Збройних Сил. 

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.  Його місце обійняв Олександр Сирський. 

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:38 Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

16:29 Податок на розкіш 2024 — за які авто та скільки треба платити в Україні

16:24 В Повітряних силах розповіли, чому росіяни бояться запускати літаки А-50

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

16:21 В Україні засудили росіянина, який бив та катував мирних мешканців у Бучі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:10 В Одесі та області лунає повітряна тривога — яка загроза

16:02 Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

15:45 Олігарх Жеваго намагається дискредитувати ДБР з метою уникнення відповідальності

15:45 Одеські прикордонники показали, як знищили ворожий шахед

16:38 Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

16:29 Податок на розкіш 2024 — за які авто та скільки треба платити в Україні

16:24 В Повітряних силах розповіли, чому росіяни бояться запускати літаки А-50

16:21 В Україні засудили росіянина, який бив та катував мирних мешканців у Бучі

16:10 В Одесі та області лунає повітряна тривога — яка загроза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:02 Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера

15:45 Олігарх Жеваго намагається дискредитувати ДБР з метою уникнення відповідальності

15:45 Одеські прикордонники показали, як знищили ворожий шахед

15:22 Ребров розповів про проблему з форвардами у збірній України

15:21 Військовослужбовцю РФ оголосили підозру — він розстріляв українського військовополоненого

07:40 Третій рік війни — чи одеситки святкуватимуть 8 березня

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у березні

Ексклюзив

06:36 Реєстр за бажанням, а блокування активів не буде — що залишиться у законопроєкті про мобілізацію

06:30 Атаки КАБами — що допоможе Україні зменшити кількість російських ударів

Ексклюзив

06:01 Жінки війни — українки працюють у шахтах замість чоловіків, які стали на захист країни

7 березня 2024
Ексклюзив

21:14 Рік без Дмитра "Да Вінчі" — на Аскольдовій могилі вшанували пам'ять Героя України

13:15 Перші модульні укриття в Одесі — де їх встановили

11:05 Біткоїн продовжує бити нові рекорди — чому дорожчає криптовалюта та чого чекати у березні

07:40 Міжнародний жіночий день — на який подарунок чекають одеситки

06:40 Ціни на алюміній у березні — скільки коштує 1 кг кольорових металів по регіонах України

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Text

14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

Text

13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Text

12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Text

11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Text

10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи