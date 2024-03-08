Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Президент Володимир Зеленський вважає нормальною ситуацією відставку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інший генералів. Він сподівається, що такі кадрові зміни позитивно вплинуть на ситуацію на фронті.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійського телеканалу Rai 1, передає Офіс президента.

Відставка Залужного та військових генералів

Я в це (покращення ситуації на поле бою. — Ред.) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів. — Ред.) нормальна ситуація. Іде війна і деколи треба робити кроки перезавантаження", — сказав Зеленський, коментуючи кадрові зміни у військовому керівництві Збройних Сил.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Його місце обійняв Олександр Сирський.

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України.