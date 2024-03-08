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Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

8 марта 2024 г. 16:22

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16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

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15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

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14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

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Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Офис президента.

Отставка Залужного и военных генералов

Я в это (улучшение ситуации на поле боя. — Ред.) верю и очень надеюсь. И это (отставка генералов. – Ред.) нормальная ситуация. Идет война и иногда нужно делать шаги по перезагрузке", — сказал Зеленский, комментируя кадровые изменения в военном руководстве Вооруженных Сил.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

На следующий день после отставки президент Владимир Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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16:24 В Воздушных силах рассказали, почему россияне боятся запускать самолеты А-50

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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