Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Офис президента.

Отставка Залужного и военных генералов

Я в это (улучшение ситуации на поле боя. — Ред.) верю и очень надеюсь. И это (отставка генералов. – Ред.) нормальная ситуация. Идет война и иногда нужно делать шаги по перезагрузке", — сказал Зеленский, комментируя кадровые изменения в военном руководстве Вооруженных Сил.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

На следующий день после отставки президент Владимир Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.