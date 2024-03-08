Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія намагається досягнути заморожування війни та взяти так звану паузу, щоб накопичити ресурси. За його словами, ворожій армії бракує досвідчених військових та зброї, зокрема, ракет.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійського телеканалу Rai 1, передає Офіс президента.

Для чого росіянам пауза у війні

"Ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах. Вони їх пробують купити в Ірані і вже взяли в Північній Кореї. У них є дефіцит артилерійських снарядів і вони їх беруть так само в Північній Кореї. Дрони виготовляють і купують також в Ірані", — сказав Зеленський, коментуючи бажання Росії взяти паузу у війні.

Він наголосив, що росіянам також бракує досвідчених військових, які загинули на полі бою.

"Ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, що буде те саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт їм дав можливість накопичити сили, а потім вторгнутись в Україну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський прокоментував ракетний удар по Одесі 6 березня.

До слова, сьогодні глава держави прибув з офіційним візит до Туреччини. Відомо про його заплановану зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом.