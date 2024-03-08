Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается достичь замораживания войны и взять так называемую паузу, чтобы накопить ресурсы. По его словам, вражеской армие не хватает опытных военных и оружия, в частности ракет.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Офис президента.

Зачем россиянам пауза в войне

"Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Они их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит артиллерийских снарядов и они берут их так же в Северной Корее. Дроны изготовляют и покупают также в Иране", — сказал он. Зеленский, комментируя желание России взять паузу в войне.

Он подчеркнул, что россиянам также не хватает опытных военных, погибших на поле боя.

"Эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, что будет то же, что после 2014 года, когда замороженный конфликт им дал возможность накопить силы, а затем вторгнуться в Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский прокомментировал ракетный удар по Одессе 6 марта.

К слову, сегодня глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию. Известно о его запланированной встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.