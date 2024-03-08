Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне arrow
Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

8 марта 2024 г. 15:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Text

11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Text

11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Text

10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Text

08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Text

11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Text

11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Text

10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Text

08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается достичь замораживания войны и взять так называемую паузу, чтобы накопить ресурсы. По его словам, вражеской армие не хватает опытных военных и оружия, в частности ракет.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Офис президента.

Зачем россиянам пауза в войне

"Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Они их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит артиллерийских снарядов и они берут их так же в Северной Корее. Дроны изготовляют и покупают также в Иране", — сказал он. Зеленский, комментируя желание России взять паузу в войне.

Он подчеркнул, что россиянам также не хватает опытных военных, погибших на поле боя. 

"Эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, что будет то же, что после 2014 года, когда замороженный конфликт им дал возможность накопить силы, а затем вторгнуться в Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский прокомментировал ракетный удар по Одессе 6 марта.

К слову, сегодня глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию. Известно о его запланированной встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

16:02 Трубин или Лунин — Ребров рассказал о выборе основного голкипера

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

15:45 Олигарх Жеваго пытается дискредитировать ДБР ради избежания ответственности

15:45 Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед

15:22 Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:20 Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

15:15 В порты Великой Одессы поступают суда —сколько кораблей на загрузке

15:01 10 тысяч евро за выезд из Украины — на границе с Румынией схватили три десятка ухилянцев

14:57 Пенсия по инвалидности 2024 — как начисляются выплаты в Украине

16:02 Трубин или Лунин — Ребров рассказал о выборе основного голкипера

15:45 Олигарх Жеваго пытается дискредитировать ДБР ради избежания ответственности

15:45 Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский шахед

15:22 Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины

15:20 Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:15 В порты Великой Одессы поступают суда —сколько кораблей на загрузке

15:01 10 тысяч евро за выезд из Украины — на границе с Румынией схватили три десятка ухилянцев

14:57 Пенсия по инвалидности 2024 — как начисляются выплаты в Украине

14:52 Россия использует иранские Mohajer-6 для защиты в Крыму, — британская разведка

14:45 Зеленский прокомментировал ракетный удар по Одессе 6 марта

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

06:30 Атаки УАБами — что поможет Украине снизить количество российских ударов

Эксклюзив

06:01 Женщины войны — украинки работают в шахтах вместо мужчин, вставших на защиту страны

7 марта 2024
Эксклюзив

21:14 Год без Дмитрия "Да Винчи" — на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины

13:15 Первые модульные укрытия в Одессе — где их установили

11:05 Биткоин продолжает бить новые рекорды — почему дорожает криптовалюта и чего ждать в марте

07:40 Международный женский день — какого подарка ждут одесситки

06:40 Цены на алюминий в марте — сколько стоит 1 кг цветных металлов по регионам Украины

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Text

11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Text

11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Text

10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Text

08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE